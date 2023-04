Bjervig: – Jeg var ikke forberedt på det

Mandag morgen ble landslagstroppen presentert, og det uten Johannes Høsflot Klæbo, som har valgt å stå utenfor en kommende sesongen.

Det ble naturligvis et tema under presentasjonen av troppen.

– Det har vært en dialog den foregående uken, hvor vi håpet på å komme til enighet, sier Espen Bjervig til TV 2 på pressetreffet i Holmenkollen.

– Jeg var ikke forberedt på at Johannes skulle trekke seg, sier han,



Han erkjenner at de kunne vært tidligere ute med å sette seg ned med Klæbo.

– Det kan vi sikkert kritisere og vi kunne sett på det på et annet vis.

Pål Golberg uttrykker bekymring over Klæbos nei.

– Jeg visste at han vurderte det. Han har falt på et annet valg, og det må vi respektere. Det er kjipt vår største stjerne velger egen vei. Det er et dyrt opplegg og sponsorer som betaler for de største stjernene, så i det lange løp er det synd, sier Pål Golberg til TV 2.

– Ingenting hadde vært bedre om han takket ja. Det hadde vært det beste signalet å sende, sier han.



Kritisk Northug

TV 2s langrennsekspert Petter Northug reagerer på håndteringen fra Bjervig og co.

– De virker som de er uforberedt på hele situasjonen. De har ikke tatt på alvor at team Klæbo vil gå ut av landslaget, på grunn av det har vært for dårlig dialog og kommunikasjon. De tilbyr ikke den pakken Klæbo må ha for å takke ja.



– Det er feil det Bjervig sier, og jeg er skuffet over at de ikke er ærlige. Kommunikasjonen har vært håpløs, og det skuffer meg. Det har nok vært med å vippe han ut av landslaget, sier Northug.



– Det har kommet fort på den, og de prøver å dytte det borte det bort til skistyret og andre personer, følger han opp.



– Jeg kan sikkert si ting bedre, men jeg lærer hver dag, svarer han.

Forventer Klæbo i verdenscupen

Bjervig ville ikke si noe i plenum til hele pressen først.

– Det er litt feigt. Det handler om en ting, at den store stjerna har takket nei, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.



– Jeg syns det er trist og veldig synd. Alle vet hvordan han er som skiløper. Han er ute, og kommer forhåpentligvis inn igjen når verdenscupen starter igjen. Jeg skulle gjerne hatt han med, sier sprinttrener Arild Monsen.

Han forventer at Klæbo skal gå for landslaget.

– Jeg tar det som en selvfølge i mitt enkle hode at når verdenscupen begynner, går Klæbo går med Norge på ryggen, sier han.



Han opplyste at grunnet økte kostnader, blir det bare ti løpere på landslagene.

Hele troppen kan du sjekke her!

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: TV 2

Klæbo var selv ikke til stede, men la ut på Instagram at han er på ski i Bymarka i Trondheim.

Han forklarte exiten på denne måten i pressemeldingen i går:

– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold. Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen, sier Klæbo i pressemeldingen.

– Jeg kommer til å holde nær kontakt med landslagskameratene, selv om jeg ikke lenger blir en del av landslaget.