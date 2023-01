Begeistret Bjørgen forklarer oppturen

Da Tiril Udnes Weng vant jaktstarten i Val Müstair var det den første norske seieren etter at Therese Johaug la opp.

26-åringen sto endelig øverst på pallen, etter det som var hennes start nummer 100 i verdenscupen.

– Jeg ropte faktisk da jeg gikk over målstreken. Det har jeg aldri gjort før, sier den blide utøveren til TV 2.

Smilet gikk nesten rundt hos Tiril Udnes Weng etter at den første seieren var et faktum Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Bragden er fortsettelsen på en svært god og noe overraskende sesongstart for både langrennsløperen fra Nes og det norske laget.

– Det er kult å vinne skirenn, sier den ydmyke seierskvinnen.

– Et nøkkelord

Før sesongen var det lave forventninger til de norske kvinnene.

Mange trodde tomrommet etter Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla skulle bli vanskelig å fylle, men flere av løperne har bevist at de har tatt steg.

Marit Bjørgen er ikke overrasket over at de norske jentene er med og kjemper i toppen. Foto: Fredrik Hagen

– Det er skikkelig artig å følge de norske jentene om dagen. Jeg er ikke overrasket over at de gjør det så bra. Jeg tror de har oppdaget at det er mulig å kjempe helt i toppen og det gir selvsagt selvtillit, sier Marit Bjørgen.

Skidronningen tror kvinnenes trenerteam, Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen, har bidratt positivt til oppsvinget i norsk kvinnelangrenn.

– Etter at Therese (Johaug) la opp, er det flere jevngode løpere på laget som kan matche hverandre. Det er utviklende. Samtidig tror jeg flere har tatt ansvar etter at eneren ga seg, sier den meritterte langrennsløperen.

Da Marit Bjørgen tok sitt 20. NM-gull på Gålå i 2017, ble Tiril Udnes Weng nummer tre. Foto: Terje Bendiksby

Bjørgen nådde akkurat å gi seg som skiløper før Tiril Udnes Weng ble en del av elitelandslaget.

Hun påpeker at vi har hørt mye om Weng-tvillingene, både før og etter at de ble tatt ut på det norske laget, og at de nå har satset over flere år.

Therese Johaug og Marit Bjørgen tok begge medaljer i VM tidlig i karrieren, men leverte sine beste sesonger etter at de var fylt 30 år. Foto: serud, Lise

– Det er en bekreftelse på at mange trenger lang tid på å nå toppen. Slik vi også ser med Anne Kjersti Kalvå. Hun er i en alder nå hvor hun presterer på sitt beste.

– Slik var det for meg og slik var det for Therese Johaug. Tålmodighet er et nøkkelord, sier Marit Bjørgen

– Minner om Marit

Anne Kjersti Kalvå, som er kusine av Marit Bjørgen og lagveninne med Tiril Udnes Weng, ser likheter mellom de to langrennsløperne.

– Tiril har mange rå egenskaper. Hun minner meg veldig om Marit (Bjørgen) og alt det positive hun har representert, både som skiløper og menneske. Jeg tror Tiril kommer til å oppnå mye stort i årene framover, sier landslagskollegaen.

Anne Kjersti Kalvå var den første som gratulerte Tiril Udnes Weng etter seieren i Val Müstair. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Det er en sammenligning Bjørgen selv kan skjønne at søskenbarnet gjør.

– Tiril hadde sin styrke på sprint til å begynne med på samme måte som meg, og hun er i ferd med å bli en allrounder. Nå må hun fortsette å bedre kapasiteten, sier langrennspensjonisten om Udnes Weng.

Hun er jo verdens beste menneske, og jeg kjenner henne ikke en gang Tiril Udnes Weng om Marit Bjørgen.

Bjørgen vant 8 OL-gull og 17-VM gull gjennom en utrolig karriere. I årevis ble hun også hyllet for sin omsorg for de andre løperne på laget.

Tiril Udnes Weng rakk å være på samling med Marit Bjørgen mens hun selv fortsatt var en del av rekruttlandslaget. Her går hun på rulleski til venstre for sitt store forbilde. Foto: Geir Olsen

– Hun har vært mitt største forbilde siden jeg var syv år, så det er ingen tvil om at det er stort å høre, sier Udnes Weng.

Langrennslegenden står åpenbart høyt i kurs hos verdenscuplederen.

– Det er ingen jeg heller vil bli sammenlignet med enn Marit Bjørgen. Hun er jo verdens beste menneske, og jeg kjenner henne ikke en gang, sier Udnes Weng.