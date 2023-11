To av de største kvinnelige håpene må stå over sesongåpningen. Den største profilen har fått startnekt. Landslagstrener Stig Rune Kveen mener utøverne balanserer på en knivsegg.

I flere år har Ingvild Flugstad Østberg slitt med å oppfylle kravene i helseattesten.

Denne høsten har hun igjen jobbet knallhardt for å kunne stille på start i sesongåpningen på Beitostølen som den beste utgaven av seg selv, men mandag kom pressemeldingen om at hun ikke hadde fått godkjent helseattest og derfor får startnekt.

Balansen mellom trening og ernæring har ikke vært god nok, var 33-åringen åpen om.

Samme dag offentliggjorde Helene Marie Fossesholm at heller ikke hun går på Beitostølen, og at det kan bli lenge til vi ser henne på startstreken.

TUNG HØST: Helene Marie Fossesholms høst har vært så tung at hun føler et behov for å ta en pause. Foto: Terje Pedersen

Etter en sommer hvor hun sprudlet og så ut til å være på vei mot gamle høyder, har høsten vært tung.

– Jeg har ikke helt vært meg selv, verken fysisk eller mentalt. Det går mye bedre nå, men jeg må ta ting i riktig rekkefølge og gå alle trappetrinna, uttalte 22-åringen.



På plass på Beitostølen synes kvinnenes landslagstrener Stig Rune Kveen naturligvis at det er kjipt hvordan det har blitt for de to utøverne.

– Det er kjedelig at vi ikke har alle ti på start, men sånn er det. Vi må gjøre det beste ut av det, sier han.



TUNGE SLAG: Kvinnenes landslagstrener Stig Rune Kveen skulle naturligvis vært foruten nyhetene som kom i begynnelsen av denne uka. Foto: Terje Pedersen

– Over på feil side



Flugstad Østberg sto forrige sesong utenfor landslaget for første gang på 14 år. Da avsluttet hun sesongen med å ta VM-gull med stafettlaget i Planica.

Tilbake på landslaget, måneder senere, er status en annen.

– Det tenker jeg at er livet til en toppidrettsutøver. De balanserer på en knivsegg. Akkurat denne gangen tippet det over på feil side for ikke å gå skirenn her i helga. Det er kjedelig, men vi må bare jobbe videre med henne og få henne tilbake på start, sier Kveen.

Han understreker at de har et godt team som følger henne opp godt videre.

Samtidig kjenner han som landslagstrener naturligvis på et ansvar.

– Vi er jo et team og vi jobber sammen. Vi skal gjøre det beste for at hun kommer tilbake, sier han.



Kveen kan ikke svare på når vi kan forvente at hun kan være tilbake i konkurranser.

– Kan ikke tvinge noen

Landslagstreneren ønsker ikke å gå mer innpå hva som har gjort at høsten ikke har blitt som Fossesholm ønsket.

– Hun har selv uttalt hva som er grunnen til at hun ikke stiller på start. Det har gått opp og ned for hennes del i høst. Det er bakteppet for at hun ikke går i helgen. Vi gir henne tid. Hun er ung og kommer til å komme tilbake.



Han legger til at det for alle mennesker kan gå opp og ned i hverdagen, og at de bare kan støtte henne og jobbe for å få henne tilbake på start.

– Når tror du hun kan være tilbake?

– Det er vanskelig å si. Hun får finne seg selv litt og finne roen. Hun er ei ung jente som har god tid.

– Hvor viktig var det for dere å vise henne at det er greit at hun tar en pause?



– Veldig viktig. Vi kan ikke tvinge noen til å stille til start, svarer Kveen.