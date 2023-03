Avslører fremtidsplaner: – Skal ikke være en klovn

– Jeg hadde betalt flere tusen kroner for å få svaret på hvorfor jeg ikke går så fort som jeg ønsker, sier Emil Iversen til TV 2 etter femmila.

Den regjerende verdensmesteren var sjanseløs på å henge med teten i solsteken i Planica.

Han ble til slutt nummer 13 – over to minutter bak gullvinner Pål Golberg.

SOL: Det ble en lang femmil for Emil Iversen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Trå sesong: Hva nå?

Denne sesongen har vært en berg-og-dal-bane for 31-åringen fra Meråker.

I sesongåpningen ble han nummer to på Beitostølen på 10-kilometeren. På samme sted ble han nummer fire i verdenscupen bare uker senere.

Resten av sesongen har vært preget av motgang. Etter en blytung start på Tour de Ski snakket Iversen høyt om at han vurderte karrierestopp etter sesongen.

Men nå er tonen en helt annen:

– VM i Granåsen er jeg veldig motivert for. Jeg kjenner at det føles ut som jeg har veldig mye mer å gå på. Det blir for «gæli» å gi seg med det her, sier Iversen.

Med sviktende resultater kan landslagsplassen ryke etter sesongen. Det tar trønderen med knusende ro.

– Det bekymrer jeg meg absolutt ingenting for. Det er ingen menneskerett å være på landslaget. Nå er det kanskje på tide å slippe frem nye, unge lovende hvis det kommer. Jeg skal ikke sitte der å være en klovn som er mye i media. Jeg må være god nok for å være der.

DEBRIEF: Trener Eirik Myhr Fossum og Emil Iversen etter 50 km klassisk langrenn for menn i ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Heiko Junge

Langrennssjef Espen Bjervig sier til TV 2 at det er lenge igjen til 1. mai, når nye landslag skal presenteres.

Men langrennstoppen er klar på at sesongen ikke har gått som ønsket for verdensmesteren fra femmila i Oberstdorf i 2021.

– Alle er klare på makspotensialet til Emil Iversen. Og han har ikke prestert som han selv, eller for så vidt jeg, har ønsket denne sesongen.

– Men det er fortsatt mange renn igjen av sesongen, legger Bjervig til.

Vurderer å starte eget lag

Én ting er Iversen klar på: Endringer må skje for at han igjen skal være med å kjempe med verdens beste langrennsløpere igjen.

– Jeg har lyst å snu litt steiner og kanskje starte et eget team eller finne på noe. Om det er noen veldig gode trenere der ute som har svaret på hvordan man skal få meg helt opp i toppen og hamle opp med Golberg og Klæbo igjen: Ringer dere?

– Lønnen er mest sannsynlig litt middels, men jeg er i ofte godt humør så bra arbeidsmiljø kan jeg sammen med dårlig lønnsbetingelser, bare spør Mats (lillebror), gliser Iversen.

– Men du er forberedt på at landslagssituasjonen vil se annerledes ut for deg?

– Ja, det er nok det jeg har tenkt litt på i det siste. Selv om jeg hadde vunnet i dag hadde det vært for det beste. Det er tøft å være på laget, det er snille folk og som sagt ville jeg aldri hatt resultatene uten dem. Men når Østberg Amundsen og Nyenget kommer nå begynner det å bli vel høyt nivå.

– Bortsett fra skjegget og bjeffing i media, som Sundby (Martin Johnsrud Sundby, tidligere lagkamerat), føles det ut som jeg er på lag med seks Sundbyer. Det er greit med én, med seks er kanskje litt for mange, smiler trønderen.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener en ny start kan være lurt for Iversen.

– Det tror jeg kan være smart der Emil står nå. Gjør han ting riktig og er villig til å legge ned den jobben som kreves, kan han fortsatt ha sine beste år foran seg. Det bør være nok motivasjon å høre ordene VM Trondheim 2025, sier Northug om sin tidligere lag- og treningskompis.

EKSPERT: Petter Northug under ski-VM i Planica. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Tilbake til Iversen:

– Det er kanskje sunnere for meg å oppsøke et litt mer menneskelig nivå på høsten, sånn at man får seg noen oppturer på trening. Uansett hvor god dag man har, blir man slått.

– Men du har tenkt det selv om du får tilbud...?

– Ja, det betyr det. Jeg tror det er smart med noen endringer. Kanskje det blir med juniorlandslaget, jeg må høre med Espen. Han er sikkert glad for å bli kvitt meg, fleiper Iversen på sedvanlig vis.