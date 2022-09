Avslører bisarr hendelse – mistet tann

Helene Fossesholm er tilbake i full trening med landslaget etter en lang periode hvor hun trent på egenhånd, etter at hun sist vinter trente for mye og for hardt.

På godt norsk: overtrent! I dag møtte hun opp på intervalløkt i Øyer - tannløs.

– Jeg mistet tanna mi i går under en løpetur, sier hun til TV 2.

TV 2s reporter stusser over det hun forteller.

– Ja, det var bare ei plasttann. Det er noen år siden den ekte tannen min forsvant, sier Fossesholm og utdyper:



– Det skjedde under en volleyballkamp hvor jeg «trynet» da jeg satte munnen i det ene kneet mitt. Men, jeg har bestilt tannlegetime i dag og skal få ordnet opp så jeg får tilbake Colgate-smilet tilbake, sier Helene og ler godt.

Under intervalløkten i dag var det tydelig at Helene Fossesholm ennå ikke er tilbake i godt gammelt slag, hun ble fragått av de andre løperne.