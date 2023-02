Astrid (35) med bronse: – VMs største overraskelse

Ebba Andersson var suveren på kvinnenes 15 kilometer fellesstart med skibytte og vant foran Frida Karlsson.

Astrid Øyre Slind imponerte og kapret bronsen.

– Jeg har ikke helt skjønt det. Jeg kjenner jeg er på en rus nå og flyr på en liten sky. Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd. En deilig følelse og ha et så bra renn når det gjelder som mest, sier Øyre Slind til NRK.

Petter Northug er begeistret over 35-åringens prestasjon.

– Det mest gledelige er at Astrid overrasker med bronse på duathlon. Vi var veldig spent på skøyteformen til Astrid, men den behersket hun overraskende bra. Hun så ut som hun var i fantastisk bra form. For meg er det VMs største overraskelse at Astrid tok bronsen.

JUBEL: Astrid Øyre Slind kunne gå inn til mål som nummer tre. Foto: JOE KLAMAR

TV 2s langrennsekspert er også imponert over svenskene, som gikk inn til gull og sølv.

– Det var jo fantastisk rått av Ebba. Hun gjorde som Krüger på herresiden i går, og kjørte knallhardt ut av skibytte og fikk gå alene i tet. Ret tog slett vanvittig imporende av Ebba. Frida prøvde å ta henne, og presset seg, men alt i alt en veldig fortjent første -og andreplass til Sverige, sier Northug.

BEST: Ebba Andersson vant foran Frida Karlsson. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den svenske duoen ledet an fra skibyttet og det ble tydelig klart hvem som skulle ta de to øverste plassene.

Anne Kjersti Kalvå klønet og mistet skien på vei ut av båsen etter hennes skibytte.

– Det kan tyde på at toget røk der for Kalvå. Hun trodde nok at bindingen var igjen, men så var den det ikke likevel. Det er en sløv feil, mente Northug om Kalvås knot ved skibyttet.

Det ble fort for tøft for medalje for Ingvild Flugstad Østberg, som endte som nummer sju.

– At Ingvild skulle stivne var overraskende, fordi jeg trodde dette var et bra parti for henne, og at hun hadde muligheten til å henge med svenskene og kjempe om medalje, sier Northug.