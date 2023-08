Åpenhjertig Weng: – Det desidert verste jeg har opplevd

Det var i slutten av mars i fjor at uhellet var ute for Heidi Weng.

32-åringen, som mer eller mindre har vært forfulgt av uhell de siste årene, falt på isen og pådro seg en hjernerystelse.

Det skulle bli starten på et mareritt.

– Jeg vil kanskje si at det siste året, med den type skade, er desidert noe av det verste jeg har opplevd. Så finnes det verre ting, men akkurat en sånn type skade tror jeg må være det verste man kan ha en av skade. Det går liksom utover mye, sier Weng til TV 2.

– Ekstremt



Hun har akkurat gjennomført drøyt fem mil på rulleski sammen med resten av laget i Trondheim.

I fjor vinter var hun imidlertid usikker på om hun orket å fortsette.

– Ja, det var ekstremt hardt i starten. Det ble alt for mye i vinter, med mange skirenn og jeg tålte det egentlig ikke så veldig godt. Jeg følte kroppen tålte det sånn noenlunde, men hodet tålte det ikke i det hele tatt. Det er mer kjipt at du ikke fungerer i hverdagen, da. Det er det verste, forklarer Weng.



Hjernerystelsen hun pådro seg i 2022 sitter nemlig fortsatt i, men nå merker Weng at ting er i bedring.

OPP OG NED: Forrige sesong endte med en 10. plass i verdenscupen for Weng. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Jeg merker egentlig stor forskjell fra april, der jeg synes bilkjøring var et problem. Det har blitt bedre og bedre når det gjelder bilkjøring og svinger og sånt. Plutselig så er det veldig rart at ting går bra, da er plutselig det rart. Jeg er vant til at det skal være ubehagelig, sier Weng og fortsetter:

– Jeg har vært ekstremt fornøyd med juli måned. Både det at man har trent godt, det er ikke så viktig, men det viktige for meg er at det har vært en veldig bra måned med tanke på at hodet har fungert såpass bra. Jeg har tålt såpass mye. Det er litt godt for kropp og sjel.

Har tatt grep

For å få en best mulig inngang på 23/24-sesongen jobber Weng nå aktivt med å lytte bedre til kroppen.

Det har så langt gjort underverker for langrennsstjerna.

– Jeg har justert ting, spesielt på samlinger. Jeg har stått over noen intervaller som har vært felles på samling før. Det har vært noen justeringer på akkurat de hardøktene, men ellers har jeg vært med på alt.



Med noen småjusteringer har sesongoppkjøringen så langt gått mer eller mindre etter planen for Weng.

– Nå merker jeg at ting går bedre og at jeg tåler mer, da kan jeg plutselig bli litt for ivrig igjen. Plutselig går du på en smell, på en måte, kroppslig og fysisk sett. Det er noe med det da, å klare å holde litt igjen. Nå kan jeg liksom trene mengdetrening, ha de langturene eller ha styrketrening. Bare det er jo positivt i seg selv, sier hun.

– Gi meg 20 skirenn på rad



Til tross for skadeproblemene havnet Weng på en 10. plass sammenlagt i verdenscupen forrige sesong.

Nå som hun har fått det hele litt på avstand, er Ytre Enebakk-dama stolt over det hun klarte å levere - forutsetningene tatt i betraktning.

– Når jeg sitter her nå er jeg egentlig ekstremt fornøyd med sesongen, i og med at utgangspunktet var ganske mørkt. Jeg synes egentlig at jeg må være veldig fornøyd med, og stolt av, den sesongen. Det var en veldig tung og lang vei å gå. Jeg tror det er den desidert verste skaden jeg noen gang har hatt og sikkert kommer til å få, påpeker Weng.



SMILER IGJEN: Sommeren og oppkjøringen så langt har gitt gode svar for Heidi Weng. Foto: Frank Lervik

Nå som langrennsgjengen går inn i en sesong uten mesterskap, er det Tour de Ski som blir det store målet for 32-åringen. Hun vant touren sammenlagt i både 2017 og 2018.

– Ja, det blir jo det. For min del passer Tour de Ski meg bra med tanke på at det er mange skirenn. Jeg går ofte bedre og bedre for hver gang jeg får et nytt skirenn og jeg liker avslutningen. Gi meg 20 skirenn på rad, så føler jeg at det er tingen, liksom. Jeg kunne gjerne hatt treukers ritt, som Tour de France, avslutter Weng med et smil.