Åpenhjertig Iversen: – Tårene sprengte på

Emil Iversen var langt nede etter verdenscuphelgen i Lahti i år. Iversen hadde slitt hele sesongen. Han brøt Tour de Ski, og tester viste at han hadde gått på en treningssmell. Likevel bet han tennene sammen og kom seg til OL. Det gikk ikke som Meråker-karen hadde håpet på.

Etter OL reiste han til Lahti i håp om å finne tilbake godfølelsen. 30. plassen på 15-kilometer ble det siste han gjorde i sesongen 2021/22. Han takket for seg med et følelsesladet innlegg på Instagram.

Det ble også starten på et nytt eventyr for Iversen. Et reality-eventyr som ble alt annet enn det Iversen hadde sett for seg.

– Det tok ikke mange minutter før det tikket inn en melding fra Mads Hansen. Han sa han skulle lage et nytt tv-program. Det meste han tar i blir bra, men jeg måtte forsikre meg om hvem som skulle være med. Det er jo enkelte som jeg ikke ville skulle være der, sier Iversen.

– Hvem da?

– Jeg kan jo ikke si det høyt. Jeg tok en kjapp runde med ham, men jeg visste ikke hvem som var der. Da jeg så Anne B. Ragde tenkte jeg det skulle bli greit. Jeg ble glad da jeg så henne, for jeg hadde sett Anne på «Kåss til kvelds» tidligere, sier Iversen.

Skiløperen ble sendt inn i en villa med 19 andre deltakere. I storsatsingen «Forræderen» skal tjue kjendiser fullføre en rekke oppdrag og utfordringer for å vinne en stor premie. Tre av spillerne er valgt ut til å være forrædere, og disse har i oppdrag å villede og eliminere de lojale.

– Verste jeg har vært med på

For Iversen ble det en meget spesiell opplevelse.

– Det var noe helt annet enn andre ting jeg har gjort i livet. Det er noe av det mest intense og spesielle jeg har vært med på. Det er ingenting som har påvirket meg mer mentalt enn det spillet. Det gikk ikke i svart, men jeg holdt på å gå på veggen, sier Iversen.

I løpet av oppholdet var deltakerne enten med i spillet, hvor de ikke kunne stole på noen, eller alene på hotellrommet.

– Jeg kunne ligge eller stå oppreist hele natten. Jeg merket ikke noe forskjell. Jeg kjente på at jeg bare hadde lyst til å løpe rett inn i veggen. Det ble bare verre og verre, sier 31-åringen.

Følelsen av at han ikke kunne stole på noen plaget Iversen. Da han til slutt kom ut av huset, kom reaksjonen.

– Jeg var som et slakt. Tårene sprengte på. Jeg var så sliten, og jeg tror jeg sov et døgn da jeg kom hjem. Jeg har gått mange harde skirenn, men det var det verste jeg har vært med på, forteller han.

– Mistet kontrollen

Selv etter innspillingen gikk mye av tankevirksomhet med til det som hadde skjedd i huset.

– Jeg ville være med på programmet fordi jeg ville ha en avkobling og få sesongen på avstand. Det fikk jeg jo. Men jeg måtte ha avkobling fra avkoblingen. Jeg var på et verre sted enn etter de tusenvis av dårlige skirennene jeg gikk den sesongen, fortsetter han.

Da Iversen kom hjem klarte han omsider å omstille seg til hverdagen.

– Hva slags Emil møter vi i programmet?

– Det ble mye verre enn det jeg trodde. Jeg mistet litt kontrollen og ble besatt av å finne ut hvem som var forrædere, sier Iversen.