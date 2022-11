Åpenhjertig Bolsjunov til TV 2: – Vanskelig å ta innover seg

– Jeg er selvfølgelig skuffet over at vi ikke får være med på vinterens verdenscup og VM i Planica. De som nå skal gå i Ruka kunne kanskje satt seg inn i vår situasjon. Jeg skulle gjerne sett hvordan de hadde reagert, sier 25-åringen.

Alexandr Bolsjunov er åpen til TV 2 om at han ikke er tilfreds med at verdenscupstarten går uten ham og andre russere på plass i Ruka.

– Må slutte å beskylde oss russere for alt

Russeren rister oppgitt på hodet over å bli utestengt fra alle renn i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS). Utestengelsen kommer etter Russlands invasjon av nabolandet Ukraina.

I de fleste idretter er russiske utøvere erklært uønsket som følge av krigen.

Bolsjunov kommer med et hjertesukk til TV 2.

– Folk i Vesten må slutte å beskylde oss russere for alt mulig. Kanskje vi i stedet trenger litt støtte? Idrett er fred, idrett må bringe mennesker sammen og ikke mer enn det, sier Aleksandr Bolsjunov.

FNs høykommisær for menneskerettigheter, OHCHR, har bekreftet at 6595 sivile er blitt drept i krigen, og ytterligere 10 000 skadet. De spesifiserer at de reelle tallene kan være høyere.

Amerikansk etterretning estimerer at over 100 000 russiske og 100 000 ukrainske soldater er blitt drept eller skadet i krigen, skriver BBC.

Millioner av andre ukrainere er drevet på flukt.

Erkerivalen Johannes Høsflot Klæbo har hele tiden vært klar på at han støtter en utestengelse av de russiske utøverne, og han reagerte kraftig da FIS somlet med å ta avgjørelsen.

– Det er ikke utøverne som har gått til krig, det er Russlands ledere. Aller helst skulle jeg sett at FIS hadde tatt ansvar og vært tydelige på at et land som bryter folkerettslige prinsipper ikke får konkurrere i verdenscup eller VM, sa Klæbo og fikk det senere som han ville.

Tidlig i høst var han også klar på at utestengelsen burde opprettholdes.

Bolsjunov kommer fra et lite sted som heter Podyvotje, som ligger helt på grensen til Ukraina. Men området er ikke berørt av den pågående krigen mellom Russland og Ukraina.

– Når det gjelder den situasjonen vi har i verden akkurat nå, så mener jeg alle stater som er involvert i konflikten har skylden. Først og fremst må dette nå ta slutt, og verdens ledere må sette seg ned ved forhandlingsbordet og bli enige om veien videre. Jeg tror ikke det skjer nå, men jeg håper det ikke blir lenge til, understreker han.

Medaljer uten kamp

Bolsjunov, Johannes Høsflots Klæbos største rival, tok tre gull under sist vinters OL i Kina. Denne vinteren får han ikke kjempe om VM-gull.

– Medaljene i VM vil jo bli delt ut uten kamp, det er jo bare å se på resultatene fra sist vinter. At jeg ikke får kjempe om VM-medaljer er selvfølgelig noe jeg tenker ofte på. At vi russere, samtidig som det er VM i Planica, skal gå renn hjemme i Russland er vanskelig å ta inn over seg, sier Bolsjunov.

Medaljene i VM vil jo bli delt ut uten kamp. Alexandr Bolsjunov

Bolsjunov blir 26 år nyttårsaften. Han får heller ikke feire bursdagen sin med å være med på årets Tour de Ski, som begynner nettopp på årets siste dag.

VIL TILBAKE: Aleksandr Bolsjunov i Russland. Foto: TV 2.

Siden sist sesong har Aleksandr og Anna Bolsjunova blitt foreldre til lille Eva.

Den sterke russiske langrennsløperen legger ikke skjul på at familien betyr ekstra mye i denne tiden.

– Familien tar tankene bort fra den tunge situasjonen jeg er i. Du blir opptatt av om barnet har sovet og spist godt. Er alt bra? Så Eva tar det meste av oppmerksomheten. Og det er godt!

EVA: Aleksandr Bolsjunov ble pappa i sommer. Foto: Instagram

Klar for Klæbo-duell

Bolsjunov har allerede sesongåpnet. Det skjedde altså i Sibir - uten at han havnet på pallen. På sprinten brakk han staven, mens det ble 4. plass på 10 kilometer.

– Jeg er ikke i min beste form ennå, men det er godt å komme i gang med sesongen. Jeg er sikker på at formen blir bedre, forklarer Aleksandr Bolsjunov. Og denne sesongen ser det ut til kun å bli renn kun i Russland.

DUELL: Alexandr Bolsjunov slår Johannes Høsflot Klæbo i spurten i sesongåpningen i Ruka i 2018. I år dukker ikke russeren opp her. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

– Når tror du du møter din rival Johannes Høsflot Klæbo til duell igjen?

– Jeg vet ikke. Jeg vet bare at jeg er klar!