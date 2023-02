Amerikaner med kraftsalve mot media: – Ødelegger sporten

Det ble en amerikansk jubeldag i de slovenske alpene da en kruttsterk Jessica Diggins slo til og tok VM-gullet på på 10 kilometer friteknikk i Planica.

Men i forkant var ikke alt fryd og gammen i den amerikanske leiren.

Diggins lagvenninne Rosie Brennan gikk ut med en kraftsalve mot media på sin offisielle Instagram-konto.

– Jeg har vunnet verdenscuprenn og stått på pallen, men sjelden blitt stoppet av media. I går ble jeg stoppet av hvert eneste mediehus i VM. De fleste gjorde sitt beste for å få meg til å si noe negativt om løypen eller arrangøren eller noe som helst negativt, heller enn å fokusere på at jeg ikke ga opp, skrev Brennan, og slo fast:

– Og, for det andre, og enda mer viktig, så mener jeg at mediedekningen er det som ødelegger sporten.

– Folk vil bli motivert og se et godt show

Brennan nøler ikke med å utdype sin kritikk mot media etter sin 15. plass på tirsdagens 10 kilometer.

– Jeg har vunnet rett og vært på pallen, men da vil ingen snakke med deg. Når noe galt skjer, så vil alle snakke med deg. Så skal media finne noen å skylde på. Men det er et skirenn, folkens, folk faller. Det finnes så mange positive historier der ute, og folk liker å se på sport fordi det er oppløftende og motiverende og vil se et godt show, sier amerikaneren.

MØTTE PRESSEN: USAs Rosie Brennan. Foto: TV 2

– Derfor håper jeg at media kan fokusere på de gode historiene, og fortelle de positive historiene om alle utøverne som gjør utrolige ting for landene sine, konkluderer Brennan, før hun kommer med følgende melding til alle som jobber i internasjonale mediehus:

– Jeg mener media virkelig må gå i seg selv og finne de positive historiene fremover.

ENIG: Tiril Udnes Weng er langt på vei enig med Rosie Brennan. Hun ble nummer 12 under 10 km langrenn for kvinner under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Udnes Weng: – Skjønner hva hun mener

Tiril Udnes Weng er langt på vei enig med Rosie Brennan i konkurrentens mediekritikk.

– Ja, det er vel mer at media ønsker å lage overskrifter og noe som skiller seg ut. Presterer man bra, så får man oppmerksomhet, og skjer det noe spesielt får man oppmerksomhet, og gjør man det dårlig blir det oppmerksomhet. Sånn er det, sier Udnes Weng.

Hun støtter Brennan i at mediene bør være flinkere til å finne frem til de positive historiene om idrettsutøverne.

– Ja, jeg skjønner hva hun mener. Jeg har gått mange dårlige skirenn opp gjennom årene, og fått mye negativ omtale. Men det er vel noe vi må leve med, tenker jeg.

Lagvenninnene Silje Theodorsen gjør det imidlertid klart at hun ikke har noen problemer med medias dekning av langrennssporten eller idretten forøvrig.

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, men jeg kjenner meg i hvert fall ikke igjen i den kritikken som rettes her, konkluderer hun.

SVARER FOR MEDIA: Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, i diskusjon med TV2s langrennsekspert Petter Northug jr. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Det er sånn media er

Mangeårig sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, har ingen problemer med å forklare Rosie Brennan hvordan media tenker.

– Det er jo sånn at media er ute etter det som er overraskende og det som er fenger interessen. Som for eksempel en sensasjonell seier. Det tror jeg media absolutt griper tak i, sier han, og legger til:

– På samme måte som det om det skjer en sensasjonell eller overraskende nedtur, hvis noen gjør noe som er uventet, blir disket, et fall, eller sier noe oppsiktsvekkende. Så er det noe media griper fatt i. Det e jo sånn media fungerer. Så kan være tilfellet der ting dras i feil retning eller for langt, men det er ikke noe fasit på det, påpeker Adressavisens sportskommentator.

– Hva tenker du om at Rosie Brennan mener medienes dekning ødelegger sporten?

– Det er jeg på ingen måte enig i. Jeg tror langrennssporten skal være veldig glad for at den blir dekket så tungt som den blir, spesielt i Norge. Se bare hvor mange norske mediehus som er her i Planica. Jeg tror det er litt sånn at all pr er god pr for langrennssporten. Det hadde vært et adskillig større problem om alle journalistene som er her hadde vært på andre idrettsarrangement og ignorert langrennssporten, poengterer Birger Løfaldli.

TEAMLEDER: Eirik Borud. Foto: TV 2

– Forsøker å speile idrettsgleden

Nestleder i VG Sporten, Eirik Borud, er uenig at medienes dekning av langrennssporten er for negativt vinklet.

– Jeg er ikke enig i at vår samlede dekning er for negativ. Vi forsøker å speile både idrettsgleden, skuffelser, oppturer og nedturer i sportsjournalistikken vår. En del av det er også å stille de kritiske spørsmålene, enten det er til utøvere, ledere eller arrangører. At spørsmålsrunden etter et fall i ei sørpete løype med raske utforkjøringen oppleves negativ, har jeg forståelse for. Men jobben vår er å stille de kritiske spørsmålene, sier VGs teamleder i Planica, Eirik Borud.