Langer ut mot Skiforbundet: – En ovenfra og ned-holdning

Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter.



Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen.

Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler.

Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Saken ble sendt videre til Idrettsforbundets lovutvalg, som tidlig i november landet på samme konklusjon som Skiforbundets.

Enn så lenge kjører alpinistene fra den gamle løperavtalen fra 2021.

Etter det TV 2 erfarer har alpinistene disse to kravene til Skiforbundet om ny avtale.

– At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter.

– Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer.

Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.