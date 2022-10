Lægreids ekstreme grep hylles av Bjørndalen

Sturla Holm Lægreid flirer litt på spørsmål om hva slags reaksjoner som har kommet i kjølvannet av hans ferske huskjøp.

− Det er ikke noe dårlig kjøp. Huset er fint, og de fleste tenker nok bare at det var derfor jeg kjøpte det, sier 25-åringen.

Men den viktigste motivasjonen for huskjøpet er like spesiell som den er ambisiøs, og selv om lagkamerater og trenere kanskje rister litt lattermildt på hodet, får han full støtte fra skiskytterforbildet Ole Einar Bjørndalen.

− Jeg må applaudere det. Det er veldig interessant å høre at han gjør sånne grep, sier Bjørndalen.

REISTE RUNDT MED EGEN TRAILER: Ole Einar Bjørndalen bodde, spiste, sov og trente i denne traileren han skaffet seg før VM på hjemmebane i 2016. Foto: Geir Olsen

Sparer 100 timer på fire år

For fem millioner kroner har Lægreid skaffet seg et hus som gir ham fem minutter kortere reisevei til og fra Birkebeineren skistadion enn der han bodde før.

Eller som han selv sier det:

− Jeg hadde egentlig ingen grunn til å flytte. Men jeg hadde kikket litt på finn.no, og plutselig poppet dette huset opp. «Oi, jeg kan spare fem minutter hver vei til Birken», tenkte jeg. Og så tenkte jeg på OL om fire år, og hvor mange minutter jeg kan spare på reising, hvor mye raskere jeg får i meg mat etter øktene, hvor mye raskere jeg får sove etter første økt. Alt ligger til rette for å bli en enda bedre skiskytter når jeg bor her, sier Lægreid.

HER BODDE LÆGREID FØR: I den gamle deltakerlandsbyen fra OL i 1994. Foto: Sigve Kvamme

Med 23 seksere på vitnemålet fra videregående skole, deriblant en sekser i matte, har han selvsagt regnet på nøyaktig hvor mye tid han regner med å spare.

− Si at jeg har én økt i snitt om dagen de dagene jeg er hjemme. Og så er jeg hjemme 150 dager i året. 150 dager ganget med 10 minutter spart reisevei blir 1500 minutter i året. OL om fire år er det store målet mitt. 1500 minutter x 4 blir 6000 minutter = 100 timer spart med reise, 100 timer raskere med restitusjonsmåltid og 100 timer raskere med soving.

− 100 timer fordelt over fire år høres ikke så voldsomt ut?

− Kanskje ikke, men det er en god investering. Synes jeg, da. Det er de små marginene. Hvis det er det som gjør at jeg ender opp med gull i stedet for sølv i OL om fire år, så er det verdt det, sier han.

Mener han legger press på rivalene

TV 2 hentet fram stoppeklokka for å sjekke nøyaktig hvor mye tid Lægreid nå bruker fra sitt nye hjem til skistadion, sammenlignet med der han bodde før.

Fra det nye til stadion: to minutter og 46 sekunders reisevei.

Fra det gamle til stadion: sju minutter og to sekunder.

− Dette ble litt mindre enn fem minutter?

− Ja, men vi kan havne bak trafikk, og på vinteren er det glattere. Da bruker man lenger tid. Nå er det ideelle forhold, påpeker Lægreid.

− Men snakker vi promille og ikke prosent her, med tanke på hva du eventuelt kan tjene målt mot konkurrentene?

− Si at konkurrentene får i seg mat en halvtime etter trening da, og jeg etter 20 minutter. Det er 33 prosent bedre, ikke sant? OK, så er det ikke så sort/hvitt, men at jeg er litt i forkant av konkurrentene, og gjør ting bittelitt bedre, det gjør at jeg kan ta enda flere steg, sier Lægreid, og drar fram nok et eksempel:

HØYE MÅL: Sturla Holm Lægreid vil vinne verdenscupen sammenlagt denne sesongen, og bli OL-konge om fire år. Foto: Terje Bendiksby

− Om jeg visste at jeg hadde reisevei på 10 minutter til trening hver dag. Og så hadde konkurrentene mine, Sebastian Samuelsson og Emilien Jacquelin, bare to minutter... da hadde jeg tenkt at «nå er jeg på hæla, nå må jeg gjøre grep». Men når jeg er den som har to minutters reisevei, da er det de som må gjøre grep, sier han.

Bjørndalen kjenner seg igjen

En som er bedre i stand til å forstå perfeksjonisme og jakten på detaljene ingen andre ville funnet på å jakte, så er det trolig Ole Einar Bjørndalen.

Han bosatte seg i en bobil for bokstavelig talt å kunne parkere på standplass, og få i seg mat omtrent før kruttslammen hadde lagt seg.

Bli med inn i Bjørndalens rullende treningssenter

− Jeg kjenner meg godt igjen i grepet Sturla gjør, og jeg liker tankegangen. Jeg husker en av de første bøkene jeg leste, den handlet om Gunde Svan. Han hadde et system da han sto opp fra senga, og la klærne i en spesiell rekkefølge så han sparte sekunder. Etter en dusj tørket han seg på en spesiell måte for å spare sekunder. Jeg gjorde også sånne ting uten å fortelle om det. Mye av tiden lever man alene, og da kan man holde på sånn uten å bli sett på som en tulling eller jævla nerd. Det er mer utfordrende når man lever med mennesker som ikke er vant med toppidrettstankegangen, sier Bjørndalen.

− Hva synes du om å spare fem minutters reisevei til og fra trening?

− Det var derfor jeg syntes det var fantastisk med bobil, som jeg plasserte i Holmenkollen. Da hadde jeg 20 sekunder til rulleskiløypa, og skled ned til skytebanen på ett minutt. Det måtte jeg fordi jeg var jævla gammel, og så hadde jeg vært syk gjennom hele sommeren og hadde kniven på strupen. Sturla er ikke i den alderen, men er smart som tenker sånn allerede nå, sier han.

Meningsløst for Thingnes Bø

Bjørndalen ser samtidig en utfordring, som han mener Lægreid bør være oppmerksom på.

− Utfordringen er hvis det tipper, og går for langt. Sturla er jo en skarp type, men faren kan bli at man får fokus på for mange detaljer, og gjør ting litt for vanskelig.

− Men du mener at et slikt grep isolert sett kan ha noe for seg?

− I Sturla tankegang har det mye for seg. Det er sånn han ønsker å oppføre seg, det er hans måte å optimalisere på. Da betyr det jævlig mye. Men hadde det vært Johannes Thingnes Bø ville det ikke betydd en dritt. For ham er det helt andre verdier som er viktige, det er ikke på den måten han tar sekundene. Men for Sturla, som liker å leve sånn, så kan det være helt perfekt. I OL i 2026 tror jeg folk skal gå jævla gode løp for å slå ham, sier Bjørndalen.

IKKE SAMME BEHOV: Johannes Thingnes Bø trenger ikke det samme detaljfokuset som for eksempel Ole Einar Bjørndalen og Sturla Holm Lægreid. Foto: Heiko Junge

Selv byttet han etter hvert ut bobilen sin med et rullende treningssenter på 20 tonn.

Dette gjorde han i forkant av 2015/16-sesongen, med VM i Holmenkollen som det store målet. Bjørndalen var 42 år, og endte opp med to sølv og ett gull i mesterskapet.

− Da jeg fikk traileren sluttet jeg å løpe langtur i skogen, og gikk heller tre timer motbakke i traileren. For jeg hadde ikke tid til nedoverbakker, sier Bjørndalen.

Han var på etterskudd treningsmessig, men fikk ikke lov til å kjøre traileren ned på høydeopphold i Mellom-Europa før testene på Olympiatoppen viste at han var klar.

− Uten høydetrening kunne jeg drite i VM. Erlend Hem på Olympiatoppen stoppet meg hver gang, formen var for dårlig, og jeg måtte tilbake til traileren og trene. Først etter den siste testen ga Hem klarsignal, og da visste jeg at det kunne gå, selv med en gammel skrott. Det er den råeste forberedelsen jeg har hatt til et mesterskap noen gang. Jeg knuste alle unntatt Martin Fourcade, han var bare utrolig god, mimrer Bjørndalen.

Poenget hans med historien er uansett å vise at optimalisering i hverdagen har noe for seg - hvis det gjøres riktig.

− Sturla har så mye kapasitet i seg, så han bør og skal bli den som tar over etter Bø-gutta, sier Bjørndalen.