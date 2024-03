Lægreid: – Jeg har ikke vært meg selv

OSLO (TV 2): Sturla Holm Lægreid med overbevisende seier foran to landsmenn i Holmenkollen.

Sprintverdensmester Sturla Holm Lægreid traff alle 20 blinkene og vant fredagens normaldistanse i Holmenkollen.

– Sturla gjorde det på en veldig overbevisende måte. Han hadde et kanonløp i VM, men så var det mer stang ut resten av VM. Jeg tror at han trengte dette løpet her, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Det er utrolig. Det var en stund siden jeg har skutt 20 av 20, så i dag tenkte jeg å gripe sjansen, sier Sturla Holm Lægreid til TV 2.



FORNØYD: Sturla Holm Lægreid kunne juble i Holmenkollen. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Det ble trippelt norsk, der Lægreid vant med et snaut halvminutt på Tarjei Bø. Vetle Sjåstad Christiansen tok den siste pallplassen.

– Det var jaktstarten i VM i fjor at jeg skjøt (20 treff) sist. Normalt skyter jeg oftere enn det, så jeg har ikke vært meg selv i løpet av sesongen. Nå var det tilbake til gode, gamle Sturla og selvtilliten i VM, sier Lægreid.

Lægreid hylles av Sjåstad Christiansen.

– Han er jo helt rå, sier han til TV 2.

– Han er unik når det kommer til skyteteknisk gjennomføring og mental styrke på skytebanen. Han er den beste av oss der, og elsker jo disse løypene i Holmenkollen hvor det er lange bakker og litt sugent føre. Han er best her i år igjen, konstaterer han.



– Tankene tok overhånd



Tarjei Bø traff på de 19 første skuddene, men så kom det en grov bom på 20. skudd.



– Det norske laget er sykt bra. Noe av det gledelige er at Tarjei Bø går så bra på ski. Han er en ganske voksen kar som går nesten fortest av samtlige. Han hadde en sisterunde som det luktet skikkelig svidd av, sier Bjørndalen.

19 AV 20: Tarjei Bø med bom på 20. skudd. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

– Med 19 treff og en av de beste langrennstidene, blir det vanskelig for Tarjei å gi seg. Det er klart at han må fortsette, sier Bjørndalen.

Tarjei Bø var irritert etter den kostbare bommen.

– Det var et bra løp, men det var surt. Det var ett skudd for mye i dag for meg. Vi var to-tre som kjempet om det. Sturla klarte det, og det er ikke tilfeldig. Han er hard i de situasjonene, sier Tarjei Bø til TV 2.

– Det var nok tankene som tok overhånd, sier Bø.



Inn til siste skyting hadde Vetle Sjåstad Christiansen 15 treff, men geilingen fikk én bom som gjorde at han ikke kunne true Lægreid. Sjåstad Christiansen kjempet seg inn til tredjeplass.

PALLPLASS: Vetle Sjåstad Christiansen kastet luen og ble nummer tre på fredagens normaldistanse i Holmenkollen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

To bom på Thingnes Bø

Johannes Thingnes Bø ble nummer fem med to bom. VM-kongen har trøblet med sykdom inn mot helgen i Holmenkollen.



– Vi kommer til å se flere toppløp fra Johannes fremover. Selv om det har vært fem dager med lite trening etter VM, skal det ikke mange treninger til før han er øverst igjen, mener Bjørndalen.

TILBAKE FRA SYKDOM: Johannes Thingnes Bø. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Thingnes Bø er usikker på om han var påvirket av sykdommen.

– Det er vanskelig å si, for jeg gikk veldig bra i dag. Det stoppet kanskje litt mot slutten. Totalt sett er jeg fornøyd. Jeg går meg kanskje litt sterkere utover helgen, sier Thingnes Bø til TV 2.



På sjuendeplass fulgte Endre Strømsheim med kun én bom.

– Etter ti dager uten trening, var det overraskende at Endre satte sammen et sånt løp. Det viser at man kan gå ganske bra når kroppen er frisk. Alle starter altfor tidlig etter sykdom. Derfor er det imponerende jobb etter å ha vært i ro i ti dager, sier Ole Einar Bjørndalen.