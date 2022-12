– Kunne stilt opp i landskytterstevnet med den skytingen der

Johannes Thingnes Bø har vært helt suveren i sesongåpningen i skiskyting, og derfor var det ikke uventet knyttet store forventninger til Norges største skiskytterstjerne under torsdagens sprint i franske Annecy-Le Grand Bornand.

I de franske alpene var 29-åringen like suveren som han har vært hittil i sesongen. Han skjøt prikkfritt og tok sin femte strake denne sesongen og sin 60. seier totalt i verdenscupen.

Se superløpet øverst!

– Hva kan jeg si? Det er et av mine beste løp gjennomføringsmessig. Superfornøyd med hele dagen, alt fra da jeg stod opp til innskytning og forberedelser. Tipp topp, sier Bø til TV 2.

Kommer med stikk til Northug

– Bunnivået er veldig høyt, og da kan jeg spare meg på de kritiske punktene i løypa, sier han.

– Han er i en egen liga nå. Helt i storslag, sier svenske Martin Ponsiluoma.

– Ligner mer på en gud enn et menneske nå. Han er kanskje på sitt beste noensinne. Det er veldig hyggelig, men også kjipt å konkurrere mot, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Strålende skyting

Thingnes Bø skjøt fullt hus på første skyting. og tok ledelsen med 16,10 sekunder. Spesielt skytingen imponerte ekspertene.

– Fantastisk! For en serie og for en start. Det er nesten som han kunne stilt opp i landsskytterstevne med den skytingen her, nærmest utbrøt TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen etter Thingnes Bøs første serie.

På andre skyting var Thingnes like suveren på standplass. Han plaffet ned fem av fem og fullførte med prikkfri skyting.

– Han har nerver av is den mannen der, altså, roste en imponert Bjørndalen.

– Det er ikke mulig å gjøre noe med ham. Han flyter på toppen av bølgen om dagen, konkluderte ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Sturla Holm Lægreid skjøt også feilfritt og leverte imponerende skyting. Men han gikk ikke like fort i sporet til å slå suverene Thingnes Bø.

Holm Lægreid tok andreplassen, 17,60 sekunder bak verdens beste skiskytter.

– Det er lett å bli matt av det Johannes driver med, men jeg er ekstremt fornøyd med det jeg får til, sier han.

Det var en sterk norsk dag med fire på topp 10. Johannes Dale ble nummer ni, mens Vetle Sjåstad Christiansen kom på plassen bak.

Tarjei Bø var nummer 14, mens Filip Fjell Andersen kom på 15. plass.