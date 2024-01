Aleksander Aamodt Kilde falt stygt i Wengen og ble sendt med helikopter til sykehus i Bern for undersøkelser.

Lørdag kveld har det ennå ikke kommet noen offisiell oppdatering på skadeomfanget fra Norges Skiforbund.

– Situasjonen er ennå uavklart og det er for tidlig å si hva omfanget av skaden er, sier medieansvarlig til alpinlandslaget Claes-Tommy Herland til TV 2.



En oppdatering fra forbundet er ventet å komme søndag, opplyser Herland til TV 2.

Nå holder hele alpinsirkuset pusten og håper på det beste.

Kildes tidligere lagkamerater Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal har begge tatt til Instagram for å dele sine tanker om kompisen.

«Jeg krysser alt jeg har for deg, Aleksander og håper vi får mer informasjon snart - det der var hjerteskjærende å se på og en påminnelse om hvor brutal denne idretten er,» skriver Jansrud og fortsetter:



GODE VENNER: Aksel Lund Svindal, Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud har fulgt hverandre tett. Foto: Cornelius Poppe

«Det norske fartslaget var alltid lite og tett sammenknyttet - kanskje det er derfor man aldri blir «helt ute» og hvorfor slike dager som i dag treffer så fryktelig hardt.»



Jansrud er klar over at TV 2 omtaler innlegget og er selv til stede i Wengen i rollen som tv-ekspert for Viaplay.

Også Lund Svindal forteller på Instagram at han hadde tatt turen til Sveits for å overvære det berømte Lauberhorn-rennet.

«Utfor kan være en brutal sport, og dagen i dag var en tøff påminnelse. Å se Aleksander Aamodt Kilde gå ned stygt, like etter at jeg pratet med ham på toppen av fjellet.»

«Krysser fingrene for at skadene ikke er altfor omfattende,» skriver Lund Svindal.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med ham.

– Bare kjærlighet til deg, min bror, Aleks! Jeg håper du har det bra. Vi er alle her og venter på deg , skriver Lucas Braathen på story på Instagram



Michael «Sutti» Rottensteiner, landslagstrener for alpintherrene, var preget da TV 2 snakket med ham.

– Dette er veldig tøft, men toppidretten er svært brutal noen ganger. Dette er de tøffeste dagene for alle i jobben vår.

Kilde har slitt med sykdom de siste dagene, noe som kan ha påvirket formen.

– Han var ikke i sin beste form, men vi gjorde alt vi kunne for å skjerme ham. Vi droppet presse og premieseremonier. Det er små marginer i denne sporten, og er man syk hjelper det ikke. Men vi snakket aldri om noe annet enn å gå for det, og han så veldig bra ut i morges på besiktigelsen.

Adrian Smiseth Sejersted imponerte stort og ble nummer fire, hans beste resultat i utfor. Etter løpet var han preget.

– Veldig, veldig rart. Står på start, Aleks tryner og skader seg, blir hentet i helikopter... Vi er et veldig tynt lag og trenger alle utøvere vi har. Men jeg prøver å ha litt galgenhumor på topp og bare slappe av, sier han til TV 2.

– Superhappy med runden min og så er det krise at Aleks tryner.