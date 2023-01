Kristoffersen seiret – Braathen nummer tre: – Jeg nyter det

Henrik Kristoffersen (28) var best i slalåmrennet i Wengen, og fikk følge av Lucas Braathen (22) på pallen etter fantomløp.

– En veldig bra dag med bra kjøring. Jeg er superfornøyd, sier Henrik Kristoffersen til TV 2.

Han fikk dermed sin revansj fra i fjor. Da ledet han lenge Wengen-løpet, men kjørte ut nederst i løypa.

– Jeg burde vunnet da også, men den som intet våger intet vinner. I dag våget vi og vant. Det er sånn idrett er, sier Kristoffersen.

– Er du overrasket?

– Egentlig ikke. Man må kjempe, det er slitsomt å kjøre renn. Man er nervøs og må ta seg sammen, men da er det også deilig etterpå.

To norske på pallen

28-åringen og Lucas Braathen lå på henholdsvis 2.- og 3. plass etter første omgang av slalåmrennet i Wengen.

Kun hjemmehåpet Loïc Meillard var bedre med 45 hundredelers ledelse ned til Henrik Kristoffersen.

Begge de norske leverte sterke tider i finaleomgangen. Kristoffersen ledet før Meillard skulle i aksjon.

Men sveitseren maktet ikke å tukte Kristoffersens totaltid - og klokket inn to tideler bak nordmannen. Braathen ble nummer tre.

TO NORSKE: Loic Meillard, Henrik Kristoffersen og Lucas Braathen jubler etter rennet i Wengen. Foto: Gabriele Facciotti

– Jeg nyter det

Sistnevnte er godt fornøyd med prestasjonen.

– Det var et fantastisk renn og jeg er fornøyd med innsatsen. Det var en krig uten like, men jeg fullførte to omganger uten feil med såpass respektabel kjøring, så jeg er kjempefornøyd, sier Braathen til TV 2.

Braathen nyter synet av flere nordmenn på pallen.

– Det er en kul «battle» og det er kult å stå på ski om dagen. Det er et sterkt lag, som gjør det gøy, og vi er gira på trening sammen. Man bare kjører på, og vet når vi står på startstreken av vi er sterkere sammen. Jeg nyter det, sier han.

SEIERSFOTO: Alpint-gutta kunne smile etter slalåmrennet i Wengen. Foto: Marco Bertorello

Også Kristoffersen liker å slåss i toppen mot Braathen.

– Begge hater å tape og vil vinne. Det er kult, og kult for TV-seerne og de som ser på i Wengen. Det er viktig for sporten, sier han og fortsetter:

– Både for Lucas og meg ville det ikke spilt noen rolle om vi var eneste nordmann eller mange nordmenn. Vi vil vinne uansett, men det er selvfølgelig kult når det er flere nordmenn på pallen, som er stort sett nesten hver gang, sier Kristoffersen.

Ni år etter

28-åringen fra Rælingen tok dermed sin 30. verdenscupseier i karrieren - nesten ni år etter den første i Schladming tilbake i 2014.

Nå er Kristoffersen seks triumfer bak Aksel Lund Svindal, som topper listen over norske alpinister med flest seirer i verdenscupen med 36 seire.

SEIER: Henrik Kristoffersen vant i Wengen. Foto: Marco Bertorello

– En veldig bra dag. Jeg hørte at Lucas kom inn med ett sekunds ledelse. Da var det ikke annet å gjøre. Jeg hadde ikke så mye valg, sier Kristoffersen til Viaplay.

Atle Lie McGrath kjørte inn til femteplass.

NB! Stortalentet Alexander Steen Olsen imponerte i andre omgang og kjørte seg opp 13 plasser. 21-åringen endte som nummer 14.