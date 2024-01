Kristoffersen reagerer: – Som å tro på julenissen

Se slalåm fra Schladming på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 17.00!



– Hvis jeg sluttet i dag, hadde jeg hatt en bedre karriere enn de absolutt aller fleste andre. Jeg har hatt en så bra karriere at folk kan si hva de vil; det bryr meg ikke så veldig mye, sier Kristoffersen til TV 2, og fortsetter:

– Det er tre stykker i slalåmhistorien som har vært bedre enn meg. Hvis de hadde sagt noe, så hadde jeg kanskje brydd meg litt, men når andre kommer og sier noe, får det stå for deres regning.

Tidenes beste norske slalåmkjører og resten av det norske alpinlandslaget står fortsatt uten verdenscupseier denne sesongen.

Tirsdag kveld endte 29-åringen på niendeplass i storslalåmen i Schladming, selv om han hadde et sterkt utgangspunkt før finaleomgangen.

– Jeg vet ikke … Jeg taper jevnt hele veien, jeg gjør ingen feil. Med en gang det blir litt kaldere og hardere, så er det akkurat som om at jeg ikke får akselerasjonen fra skiene, da taper man litt i hver sving da, sa Kristoffersen etter rennet.



– Virker rådvill

Det har gått ti år siden han tok sin aller første verdenscupseier i den østerrikske heksegryta.

Etter en fantomavslutning ble 19-åringen båret rundt på gullstol i målområdet foran 50 000 ekstatiske tilskuere – av selveste Marcel Hirscher og Felix Neureuther.

HISTORISK: Kristoffersen ble tidenes yngste norske vinner i et verdenscuprenn i alpint da han vant i Schladming i 2014. Foto: DOMINIC EBENBICHLER / REUTERS

Siden den gang har det kommet 29 verdenscupseire til i banken.

– Det er spesielt å tenke på at det er ti år siden. Det var nok den letteste. Det var ikke så mye forventninger og press da på samme måte som nå. Forventninger og press går proporsjonalt med resultater, og når man har hatt rimelig bra resultater så langt i karrieren, blir presset fra meg selv og andre høyere.



TV 2s alpinekspert Leif Kristian Nestvold-Haugen mener situasjonen Kristoffersen nå står i må oppleves som uvant.

– Vi har vært vant til at han har hatt klippekort på pallen, men i år har han slitt litt. Han har utfordringer med utstyret og virker rådvill.



TV 2-EKSPERT: Tidligere landslagalpinist Leif Kristian Nestvold-Haugen. Foto: Lise Åserud / NTB

Svarer: – Som å tro på julenissen

Utenlandske medier har skrevet om «Kristoffersen-krisen» etter at Kristoffersen nærmest ble tvunget til å bytte støvelleverandør før årets sesong.

Selv maner han til tålmodighet.

– Noen ganger tar det tid når ting er helt nytt. I fjor var det ski, i år er det skoene. Skoene er veldig bra, men man må finne de riktige innstillingene på det. Så må man finne riktige innstillinger på ski, som må funke til skoene.

– Treffer man med en gang, da har man flaks. Å tro det er som å tro på julenissen. Jeg hadde håpet det skulle gå smidigere enn det har gjort, men vi er på riktig vei, og jeg er ikke ferdig som alpinist etter i år. Det kan bli veldig bra framover om vi gjør ting riktig.



Tross sykdom stiller Kristoffersen til start i kveldens slalåmrenn med startnummer fem.

Skulle han gå helt til topps, vil han passere legenden Benjamin Raich på listen over flest slalåmseire i Schladming.

– Det er ekstremt små marginer og kort vei fra oppe i himmelen til under jorda, og motsatt vei. Det er kort vei fra at ting ikke funker til at det kan snu veldig fort. Vi er på riktig vei, sier Kristoffersen, og avslutter:

– Og hvis vi kan klare å ta innersvingen på Raich, hadde det vært ekstremt kult.