Kristoffersen brøt forbannelse: – Kan bli morsomt i vinter

Henrik Kristoffersen på pallen i Sölden for første gang i karrieren.

De norske alpinistene leverte en god førsteomgang, og syv tok seg videre til finaleomgangen i storslalåmrennet i Sölden.

Det endte med å bli en glimrende norsk dag: Henrik Kristoffersen brøt Sölden-forbannelsen og tok tredjeplassen.

Lucas Braathen ble nummer fire, mens Rasmus Windingstad ble nummer fem.

Her bryterKristoffersen forbannelsen

Ingen kunne hamle opp med Marco Odermatt som vant 76 hundredeler foran Zan Kranjec.

Tre nordmenn endte blant de fem beste i verdenscupåpningen.

– 2. omgang var veldig bra. Jeg hadde ikke slått Odermatt uansett. Jeg kunne kanskje blitt nummer to, folk kan tenke seg det at denne bakken her passer ikke meg så veldig bra, sier Kristoffersen til TV 2.

– Hvis det funker så bra her, som har vært den dårligste bakken min så langt i livet, med dette utstyret her, det kan bli morsomt i vinter, ja, fortsetter Kristoffersen med et stort smil.

Lucas Braathen var nummer to etter 1. omgang, men var alt i alt fornøyd med verdenscupåpningen.

Kristoffersen: – Har blåmaling på begge skinkene

– Vi har vel alle blitt nummer fire en gang og det er ikke dritgøy. Men for å være ærlig så er jeg veldig stolt over meg selv i dag, sier Braathen til TV 2.

Oppgitt Kristoffersen kjørte inn til ledelse

Windingstad imponerte og kjørte inn til en foreløpig ledelse i Sölden. Den ledelsen holdt han på til det var seks utøvere igjen.

Da tok Henrik Kristoffersen over ledelsen med 14 hundredeler bedre enn lagkameraten.

– Det er skikkelig godt å komme i gang på denne måten og få en skikkelig god start. Vi viser igjen at laget vårt konkurrerer med Sveits om å være det beste storslalåmlaget i verden, sier Windingstad.

Kristoffersen kjørte en god 2. omgang, men manglet litt på farten i den siste flaten. Han var tydelig misfornøyd og slo ut med armene i målområdet før han ropte «f*** me».

Kristoffersen i målområdet: - F**k me

– Den feilen han gjør i det flate partiet, der han kollapser litt, rett og slett. Han får ikke med seg den farten han trenger og legge ifra seg fire unødvendige tiendeler. Jeg håper ikke det koster ham pallen, sier TV 2s alpintekspert Nina Haver-Løseth.

Slovenske Zan Kranjec kjørte 21 hundredeler fortere enn Kristoffersen og dyttet nordmannen ned til en foreløpig 2. plass.

Da Lucas Braathen kjørte inn til en foreløpig 3. plass var Kristoffersen garantert pallplass for første gang i Sölden.

Windingstad suser inn til ledelse:

Kilde kjørte ut

Aleksander Aamodt Kilde starter godt og økte mye til første mellomtid.

– Jeg synes han kjører nydelig på ski, sier Nina Haver-Løseth.

Men dessverre røk Kilde på innerski og kjørte ut.

– Jeg ble litt utålmodig i en sving, og så kuttet jeg linja som i 1. omgang og sklidde på skoen. Det er litt sånne forhold, men jeg ga det en sjanse i 2.omgang, enda mer enn i 1. omgang. Jeg ser at farten også er der, så det er morsomt, sier Kilde til TV 2.

Her kjører Kilde ut:

Til tross for at han kjørte ut, var Kilde svært fornøyd med den norske innsatsen i verdenscupåpningen.

– Det er kult å ha syv stykker med til 2. omgang. Det er enormt, sier Kilde.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer 14, Atle Lie McGrath nummer 18, mens verdenscupdebutant Alexander Steen Olsen tok 19. plassen.