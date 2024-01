Krisestemning i Sverige: – Katastrofe

Norge var overlegen på skiskytterstafetten i Ruhpolding.

Verre gikk det med våre naboer i øst. Sverige ble bare nummer åtte i generalprøven før VM i Nove Mesto.

Det startet blytungt for Emil Nykvist - som også er kjæresten til Stina Nilsson - allerede på første etappe.

– Jeg ber om unnskyldning. Jeg gjorde mitt beste, sier Nykvist til SVT.

26-åringen brukte alle sine ekstraskudd på stående til tross for meget gode vindforhold og vekslet 50 sekunder bak tet.

– Katastrofe

Jesper Nelin pådro seg hele to strafferunder og brukte totalt fire ekstraskudd på sin andre etappe.

– Det er ingen bra følelse, det var ikke kjekt i dag, sier Nelin til Aftonbladet.

Svensken vekslet helt nede på 20. plass etter sin etappe.

– En katastrofeserie, sier skytetrener Jean-Marc Chabloz til SVT, ifølge Expressen.

– Overraskende svakt, mente tidligere skiskytter og nåværende SVT-ekspert Björn Ferry.

– Jeg forsøker mer og mer for hvert skudd, men det ender bare opp som en flopp. Det er knusende, sier Nelin.

Gode etapper fra de største stjernene Martin Ponsiluoma og Sebastian Samuelsson sørget for at Sverige klatret på de to siste etappene.

Legende med knusende dom

6., 6., 4., og 8. plass er fasit for det svenske herrelaget i stafettene denne sesongen.

Under fjorårets VM tok Sverige bronse på stafetten.

BRONSE: Peppe Femling, Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, og Sebastian Samuelsson poserer med bronsemedaljen etter VM-stafetten i Oberhof. Foto: Matthias Schrader

Trenerlegenden Wolfgang Pichler var langt fra imponert over det han fikk se av de svenske herrene.



– Katastrofe. Skytingen var ufattelig dårlig, sier den tidligere Sverige-treneren til Aftonbladet.

Til slutt ble det to runder og hele elleve ekstraskudd for Sverige.

Kun Sør-Korea på sisteplass skjøt verre.

Til sammenligning klarte Norge seg med åtte ekstraskudd.

– Det er lette forhold og presset er tøft. Men det var dårlig, sier Pichler.

Han hadde forventet mer.

– De trener så mye her, så de burde kjenne standplass godt. Men det var tvert imot, sier han.