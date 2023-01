Kompisene sikret dobbelt norsk: Braathen slo knallhardt tilbake

Lucas Braathen vant slalåmrennet i Adelboden overlegent foran landsmann og lagkamerat Atle Lie McGrath søndag.

– Det går ned i historiebøkene. Det er ikke til å tro at den første Adelboden-seieren er en realitet. Det er enda villere å gjøre det sammen med Atle. Det har vært en barndomsdrøm siden vi startet i klubben sammen og fant ut at vi ville bli best i de greiene her. I dag er den dagen, sier Braathen til TV 2.



– Det er surrealistisk. Jeg kan ikke tro at denne dagen er her. Jeg har drømt om det så lenge. Foran 30.000 sveitsere i ruta her i Abelboden – det er helt utrolig, sier 22-åringen.

Dermed slår Braathen knallhardt tilbake etter å ha blitt disket i slalåmrennet i Garmisch-Partenkirchen onsdag, før han kjørte ut i lørdagens slalåmrenn i Adelboden. Også McGrath kjørte ut lørdag.

Braathen vant med 71 hundredeler på McGrath.

– Det har vært en tøff start på det nye båret både for meg og Atle. Atle har kanskje hatt en litt tøffere sesong til og med. Måten han står i den prosessen og snur det på hodet på ett renn – det er så kult å være sammen med ham, sier Braathen.

PÅ PALLEN: Atle Lie McGrath ble nummer to. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Lucas Braathen leverte en forrykende førsteomgang, der han ledet med 52 hundredeler på Loic Meillard. Nest beste nordmann var Atle Lie McGrath på femteplass, 94 hundredeler bak Braathen.

Atle Lie McGrath kjørte inn til ledelse i andre omgang med 22 hundredeler på italienske Alex Vinatzer. Linus Strasser startet sterkt i andre omgang, men han la seg 21 hundredeler bak McGrath. Det endte med tredjeplass til tyske Strasser.

Henrik Kristoffersen ble nummer to lørdag. Søndag var han ute etter å ta sin andre strake slalåmseier, men han fikk trøbbel tidlig i traseen og bommet på en port. Dermed måtte han tråkke seg opp igjen, før han kjørte videre. Tiden på 58,47 holdt til kun 37. plass, og dermed var ikke Kristoffersen blant de 30 som fikk kjøre andre omgang.

– Jeg bør skjønne at når jeg starter først så er det litt løst. Da sklir jeg ut og plutselig så tar det. Resten av kjøringa er bra. Det er slikt som skjer. Det kommer så mange renn at det er ikke noe å grine over. Det hadde vært verre om jeg var 1,5 sekund bak etter dårlig kjøring, sa Kristoffersen til Viaplay.