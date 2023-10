Kompisen fikk sjokkbeskjeden på telefon: – Det ble en del tårer

Atle Lie McGrath (23) og Lucas Braathen (23) har hengt sammen helt siden de var smågutter i Bærums Skiklubb.

Oppturer, nedturer, de har rukket å oppleve sin del av begge deler i løpet av en kort karriere. Hele tiden sammen.

Men nå er det slutt. Fredag formiddag meddelte Lucas Braathen i Sölden at han legger opp på dagen.

Kun timer tidligere hadde kompisen fått det samme budskapet over telefon. Atle Lie McGrath er ikke med landslaget til Østerrike og ble tatt fullstendig på sengen.

– Lucas ringte meg i går. Vi hadde en lang telefonsamtale som ble sen, hvor vi fikk pratet ut sammen. Jeg skjønte at det kom i starten i telefonsamtalen. Det var en veldig fin prat, sier en gråtkvalt Lie McGrath til TV 2 over telefon.

For han legger ikke skjul på at dette er et sjokk som må fordøyes.

– Jeg har sovet lite: Det har vært en del tårer. Det er vanskelig å snakke om. Det er fordi han betyr veldig mye for meg. Vi har vært gjennom utrolig mye sammen, og nå har han valgt å ta et steg vekk.

KOMPISER: Atle Lie McGrath og Lucas Braathen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Kilde: – Lenge siden jeg har kjent meg så lei meg

Denne helgen er det sesongåpning i Sölden, og i motsetning til Lie McGrath, som sliter med en skade, er Aleksander Aamodt Kilde på plass i Østerrike.

Han forteller at lagkameratene fikk beskjeden av Braathen på et møte torsdag kveld.

– Den nyheten kom som et sjokk for oss og hele verden. Også i går da vi satt der som en liten gruppe. Det var veldig trist.



– Det er lenge siden jeg har kjent meg så lei meg, innrømmer Kilde til TV 2.

PREGET: Aleksander Aamodt Kilde er som alle andre sjokkert over kompisens valg. Foto: Mathias Mandl / BILDBYRÅN

Rasmus Windingstad kaller det kjipt.



– Man føler litt på to ting. På den ene siden er jeg glad hvis han er glad. Det fremstår som dette er det riktige valget for ham. På den andre siden er han en stor bidragsyter i laget, sier han til TV 2.



– Han er en av de raskeste alpinistene i verden, og han vil alltid være god nok til å pushe tider på trening. Han er en god sparringspartner på å prate om ski, sier lagkameraten videre.



Han hyller også personen Lucas Braathen.

– På en helt annen side er han en som jeg drømmer om å være: En inspirasjon for barn, unge, voksne og gamle for å komme seg ut, være aktive og være seg selv. Det er fryktelig synd å miste et av Norges største forbilder, i hvert fall på alpinsiden, sier Windingstad.



PREGET: Lagkompis Rasmus Windingstad. Foto: TV 2

Selv virket Braathen mest av alt lettet da han meddelte pressen sin avgjørelse.

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er et av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen til et sjokkert pressekorps.

Kilde innrømmer at kompisens valg gjør inntrykk.

– Han er en god lagkompis, men også en god kompis utenom. Og det vil jo bestå. Men når han forteller om avgjørelsen sin, så skjønner man at han ikke har hatt det så bra den siste tiden. Og det kjenner man på.

– Man er der som en gruppe, og når han åpner seg på den måten ... Det gir oss en liten vekker, sier Kilde.

Braathen reiser hjem fra Sölden nå, mens resten av landslaget blir værende for å konkurrere. Søndag er det sesongåpning for herrene.

– Man har mye spørsmål og tanker og hodet går i spinn. Det er en tøff situasjon å være i, men det er Lucas det handler om. For oss går livet videre. Vi skal være klare til konkurranse på søndag.

Kristoffersen har forståelse

NRK har vært i kontakt med Henrik Kristoffersen. Han har selv erfaring med å fronte en konflikt mot Skiforbundet og har forståelse for Braathens valg.

– Jeg har vært gjennom noe lignende, og det er ingen tvil om at det koster. Jeg har vært i de samme banene og tenkt det samme selv, til tider. Så jeg kan forstå den avgjørelsen han har tatt, forteller han til NRK.



Bilderettighetskonflikten Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter. Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen. Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler. Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Nå ligger saken hos Idrettsforbundet (NIF) som skal «vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov». Enn så lenge kjører alpinistene fra den gamle løperavtalen fra 2021. Etter det TV 2 erfarer har alpinistenes disse to kravene til Skiforbundet om ny avtale. – At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter. – Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer. Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.

– Det er vel ikke så vanskelig å vite mitt standpunkt i akkurat den saken her. Det veldig synd for sporten, for en idrett trenger sterke profiler. Selv om jeg og Lucas er veldig forskjellige på mange måter, så er Lucas en ekstremt sterk profil i idretten. Det er ingen tvil om at det er synd for sporten å miste en slik profil,



– Kommer ikke til å miste vennskapet

Lie McGrath er stolt over kompisens valg.

– Jeg er veldig stolt av ham fordi toppidrett er tøft og hvis man ikke har det bra, så er ikke sport lenger det viktigste. Han tar dette valget fordi han trenger å gjøre det.

Og vennskapet vil bestå selv om de ikke lenger vil reise på konkurranser sammen.

– Vi møttes i elleve-tolvårs-alderen. Jeg har kjent ham mer enn halve livet. Jeg kommer absolutt ikke til å miste vennskapet, vi kommer til å fortsette.

– Men det er noe med å miste en av de man har tilbrakt så mye tid sammen med ... Vi skal møtes når han kommer hjem. Det ser jeg fram til.

– Fy faen så mye vi har irritert hverandre ... Men dette ... Man kjenner veldig på det.