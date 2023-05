Kommentar etter dødsulykken utløste raseri – legger seg flat

Den 18. mai ble den polske sportsklatreren Kacper Tekieli funnet død, etter en ulykke i de sveitsiske alpene.

Han var gift med den tidligere langrennsstjernen Justyna Kowalczyk-Tekieli.



– Han var alt for meg, har hun skrevet i et innlegg på Instagram.

Tekieli ble 38 år gammel og ulykken skjedde etter snøskred på tur i fjellene.

– Gjorde en feil

I etterkant kom den polske klatrelegenden, Krzysztof Wielicki, med et sitat til Fakt.pl som ikke falt i god jord i hjemlandet.

– Det er et ordtak som sier: «Det er ikke fjellene som dreper, det er menneske som gjør feil», sa Wielicki.

– Bare det å gå til fjells utgjør en fare. Dessverre gjorde nok Kacper en feil, han krysset skrånigen med skiene, fortsatte han.



Uttalsene fikk kraftige protester, ifølge den polske storavisen Gazeta Wyborcza.

De skriver at fjellklatrere motsa versjonen og mente at Tekieli hadde en ryggsek og spesielle puter som var laget for å unngå snøskred.

Senere har Wielicki angret seg og kommet med et nytt intervju til Fakt.

– Jeg beklager at mine antagelser om årsakene til Kacper Tekielis ulykke var uberettigede og et resultat av mangel på fullstendig kunnskap om hendelsen, lyder det.

– Etter å ha fått det, vurderes det som uflaks, en ulykke som kunne ha skjedd med alle, fortsetter 73-åringen.

Videre skriver Wielicki at han beklager til Justyna hvis hun følte seg fornærmet.

Gift med Bjørgen-rival

Tekieli var en anerkjent sportsklatrer. I 2019 vant han prisen Piolets d'Or, også kjent som Golden Ice Axe, for å ha klatret en ny rute til Snøvasskjerdingan i Sunndalen i Møre og Romsdal.



Tekieli giftet seg med Marit Bjørgens mangeårige rival i 2020 og sammen har de sønnen Hugo.

– En veldig trist beskjed å få. Jeg sender min dypeste medfølelse i sorgen og savnet til Justyna og hennes familie, skrev Bjørgen i en SMS til Dagbladet.