– Det kom som et sjokk på meg som alle andre. Jeg er veldig lettet over at det har gått så bra og at han oppdaget det tidlig. Tøff prosess for Aksel, men han er en råtass som kommer seg igjennom dette med hodet hevet, skriver alpinstjernen Aleksander Aamodt Kilde i en tekstmelding til TV 2.

Lørdag ettermiddag opplyste Svindal på Instagram at han har fått testikkelkreft.

39-åringen skrev at han var glad for at han oppsøkte lege tidlig, og at prognosene er veldig gode etter tester, skanninger og operasjon.

Landslagssjef for herrer i alpint, Steve Skavik, ble satt ut av meldingen.

– Nå ble jeg litt sjokkert, men dette er jeg sikker på at Aksel Lund Svindal fikser. Jeg ønsker ham god bedring, sier han til TV 2.

Atle Lie McGrath (22) er en av de unge håpene på alpinlandslaget, og har vokst opp med Svindal som forbilde.

– Jeg så det nettopp. Jeg er så glad for at han sjekket seg, og at det gikk bra, sier han til TV 2.

LEGENDE: Aksel Lund Svindal avsluttet karrieren med VM-sølv i utfor, en bragd tatt de store skadeproblemene i betraktning. Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

– Det er det aller viktigste. Så er det også så stort og flott at han sier hvor viktig det er å sjekke seg. Det hyller jeg ham for. Movember-kampanjen jeg kjørte i fjor handlet om det samme. Nå har det gått utover ham direkte, men at han får ut det budskapet også, er helt fantastisk. Jeg er veldig glad for at det gikk bra og at han klarer å bringe noe positivt ut av det, fortsetter han.

Andre alpinprofiler som Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, og Adrian Smith Sejersted har også uttrykt sin støtte til Svindal i kommentarfeltet på Instagram.

Sykkelprofilen Torstein Træen fikk påvist testikkelkreft tidligere i år, men er nå blitt frisk og er tilbake på sykkelsetet. Han føler med Svindal.

– Det er så klart trist å høre. Man vil jo ikke at folk skal få kreft. Jeg håper det går fint med ham. Vi får være takknemlige for at vi bor i Norge, sier Træen til TV 2.

Han sender lykkeønskninger til alpinlegenden.

– Jeg kjenner på det, og føler med ham.

I hans tilfelle oppdaget de kreften tidlig, og han fikk en mild type kreft.

– Det er en vanskelig situasjon å være i, spesielt når man er idrettsutøver og må se på. Jeg var en del måneder borte, og man sitter velig mye og venter på at det neste skal skje og at legene ringer. Men jeg følte meg trygg på det de drev med, forteller Træen.

Nå er han tilbake på sykkelsetet.

– Det har gått veldig fint. Jeg begynte å kjøre i slutten av august, og jeg kan sykle som før, sier han.