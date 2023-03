Kollen-triumf for suverene Thingnes Bø

Se reaksjoner og høydepunkter på TV 2 Play og tv2.no!

Johannes Thingnes Bø tok sin 17. seier for sesongen på torsdagens verdenscupsprint i Holmenkollen. Han hadde én bom på stående skyting, men stryningen gikk forrykende i sporet.

Han hadde 48 sekunder bedre langrennstid enn Benedikt Doll.

I mål var Thingnes Bø 23 sekunder foran Martin Ponsiluoma fra Sverige. Tyske Benedikt Doll følger på tredjeplass, 28 sekunder bak.

– Jeg gikk bra på ski og klarte å produsere fart i alle deler av terrenget rundt her, og jeg føler at jeg gikk billig kroppslig. Jeg dro ikke på meg laktat. Jeg var spent på skytingen. Jeg fikk med meg skytingen til Sturla og hadde god kontroll på konkurrentene, så visste hva jeg måtte gjøre for å vinne, sier Thingnes Bø til TV 2.

29-åringen innrømmer at han var litt nervøs før start.

– På mange måter var det litt som jeg pleier å føle meg ved sesongstart. Litt usikker på hvor man står med tanke på konkurrentene og egen form. Å presse seg etter å ha vært litt syk er ikke det som frister mest, men da jeg gikk ut fra start, kjente jeg at dette var en bra dag, sier Johannes Thingnes Bø.

Thingnes Bø er tilbake etter å ha stått over Östersund med sykdom forrige helg.

– Jeg har fått hvilt godt. Jeg hadde en sykdom som var symptomfri, men jeg tok likevel noen dager fri og klarte å trene bra i helgen som var. Nå står jeg her med det som ser ut som en ny seier, og det er ekstremt bra. Den 17. for året er supert, sier Thingnes Bø.

Denne sesongen har Thingnes Bø vunnet samtlige åtte sprintrenn.

– Det er smått utrolig, sier Thingnes Bø om egen statistikk.

Sturla Holm Lægreid kom på femteplass med 20 treff, mens Vetle Sjåstad Christiansen følger på åttendeplass med 19 treff.

– Det var bra helt til siste runde. Så ble det svart. Det var tøft å pushe. Jeg prøvde å gi alt, men jeg tapte sekunder på sisterunden. En Sturla i normal form hadde greid å holde unna, men herregud, ti treff og foreløpig femteplass er bra etter covid, sier Lægreid til TV 2.

– Det var rimelig bra. Jeg fulgte planen, bortsett fra ett dårlig skudd på liggende. Jeg følte at jeg gikk bra i sporet. Jeg åpnet kontrollert i den bratteste bakken. Det er ganske tøft parti opp mot toppen, så det er lett å bli ivrig uti der, men jeg sørget for å ha litt kontroll. Det følte jeg at jeg hadde. Jeg tror det er min beste gjennomføring i Kollen noen gang, sier Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.

