Kollen-komet forbauser ekspertene

Guttedrømmen gikk i oppfyllelse for debutanten Einar Hedegart. Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen lar seg imponere over 21-åringen.

– Dette er en guttedrøm. Jeg håper det blir en vane fremover.

Einar Hedegart leverte en fantastisk verdenscupdebut i Holmenkollen torsdag. Med 28. plass sikret han seg en plass på jakstarten.

– Det er sykt. Jeg traff ti av ti for første gang. Jeg var jævlig pigg på de første rundene. Jeg fikk det litt på sisterunden, men det var en veldig stor opplevelse, sier 21-åringen i TV 2s skiskytingsstudio.

KOLLEN-KOMET: Einar Hedegart ble nummer 28 i sin verdenscupdebut i Holmenkollen torsdag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Suverene Johannes Thingnes Bø ble stående i TV 2s studio og se på Hedegarts første skyting da han ble intervjuet.

– Jeg får frysninger, utbrøt TV 2s ekspert Petter Northug på sending.

– Det er lave skuldre, og han bare kjører på. Dette er bra, sa Thingnes Bø på bildene av junioren med fem treff på liggende.

– Ekstremt bra gjort

Einar Hedegart har allerede gjort seg bemerket blant stjernene.

– Han så iskald og rolig ut. Det virker som en avbalansert type. Jeg tror han var minst nervøs i dag, så det sier litt, sier Tarjei Bø til TV 2.

Thingnes Bø innrømmer at han ikke hadde hørt om Hedegart før navnet kom opp på uttaket. Han beskriver unggutten som en hyggelig, rolig og omgjengelig type som passer fint inn i gruppen.

– Å klinke til med ti treff og verdenscuppoeng er ekstremt bra gjort, sier Thingnes Bø til TV 2.

Hedegart, som kommer fra Inderøy i Trøndelag, bekrefter at han ikke kjente særlig på nervøsitet før starten i Holmenkollen.

– Jeg kjente ikke noe på det under rennet, sier Hedegart.

Det overrasker TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

IMPONERT: TV 2s eksperter Petter Northug (i bakgrunnen) og Ole Einar Bjørndalen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Det er imponerende! Hvorfor var du ikke nervøs? Verdenscup er det høyeste nivået du kan gå, spør Bjørndalen i TV 2s studio.

– Jeg hadde ikke sjanse til å vinne, så det var ikke så mye nerver. Det forventes at jeg vinner i norgescupen, så da er det egentlig mer nerver. Jeg visste at jeg kunne være greit fornøyd med topp 60. Det visste jeg at jeg kunne klare, så jeg gikk med lave skuldre, svarer han.

IMPONERT: Ole Einar Bjørndalen lot seg imponere over Hedegart. Foto: Marte Christensen / TV 2

Byttet Northug-forbilde

Petter Northug virker å ha fått en ny favoritt.

– Nå skal vi komme opp til Inderøy og legge en plan for å få Johannes Thingnes Bø ned, sier Northug.

Hedegart har hatt Northug som et forbilde i oppveksten.

– De to siste årene har kanskje John (Northug) vært det største forbildet, for han har vært grei og gitt meg masse ski. Før det var Petter det store forbildet, sier Hedegart til latter fra Northug junior.

28. PLASS: Trønderen Einar Hedegart tok poeng i verdenscupdebuten i Holmenkollen torsdag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Northug setter pris på en trønder med glimt i øyet.

– Han har humor, og han synes dette sirkuset er artig. Dette tror jeg gir en utrolig motivasjon for å holde på videre. Han kommer fra junior-VM og får være med i Holmenkollen med den debuten. Jeg er nesten overrasket over måten han møtte oss på. Det er en for fremtiden.

TOK SEG UT: Einar Hedegart tok seg ut på sprinten i Kollen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Duty Free-varer venter

Hedegart starter 1.40 bak Thingnes Bø på jaktstarten.

– Han var en kald fisk, og han åpnet knallhardt og offensivt. Jeg tror han lærte mye i dag. Han kan gå inn i jaktstarten med et åpent sinn, sier Ole Einar Bjørndalen.

– Jeg ser det er ti sekunder opp til Tarjei Bø, så vi skal legge en plan for hvordan vi kan ta han inn til første skyting, sier Northug til Hedegart.

– Jeg gleder meg skikkelig, sier Hedegart om jaktstarten.

GLEDER SEG: Einar Hedegart ser fram til jaktstarten. Foto: Marte Christensen / TV 2

Og når helgen er over, er verdenscupdebutanten klar til å feire.

– Jeg kommer rett fra utlandet, så jeg har vært innom Duty Free. Jeg sier ikke mer enn det, sier 21-åringen.

Hedegart vant nylig to sølv og ett stafettgull under junior-VM i Kasakhstan.