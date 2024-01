Kobayashi sikret sammenlagtseieren i hoppuka

Halvor Egner Granerud fikk seg et solid oppsving med 7.-plass i hoppukeavslutningen i Bischofshofen. Japanske Ryoyu Kobayashi sikret sammenlagtseieren.

I første omgang svevde Granerud ned til 132 meter, noe som holdt til en oppløftende 7.-plass før finaleomgangen. Der landet han på 133 meter, noe som ikke endret på plasseringen.

– Det var en positiv dag med to ålreite hopp, fort vekk mine to beste i hoppuka. Det var en liten opptur, og det er klart at dager som i dag hjelper. Jeg fikk gode svar på hoppkanten, så det kjennes veldig godt, sa Granerud til NRK etter avslutningsrennet.

Nordmannen la samtidig til at han vurderer å stå over noen av de kommende konkurransene i verdenscupen.

Japansk sammenlagtseier

Stefan Kraft vant lørdagens avslutningsrenn i Bischofshofen 1,3 poeng foran Ryoyu Kobayashi.

Kobayashi sikret seg samtidig hoppukeseieren sammenlagt, hans tredje i karrieren. Japaneren ble lørdag den første hoppukevinneren siden 1998/99-sesongen som ikke vant et eneste renn.

Granerud vant fjorårets utgave av den prestisjetunge hoppuka, men nordmannen har ikke fått ting til å stemme så langt denne sesongen. I de to første hoppukerennene i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen maktet ikke Granerud å nå finaleomgangen.

SAMMENLAGT: Ryoyu Kobayashi med trofeet som viser at han er årets sammenlagtvinner. Foto: Matthias Schrader

– Jeg tror Granerud skal ta med seg denne dagen som meget positiv. Absolutt en godkjent dag, skrøt NRKs ekspert Johan Remen Evensen etter Graneruds andre hopp.

– Han begynner å våkne, så det er veldig, veldig gledelig, supplerte landslagstrener Alexander Stöckl.

– Skal ikke klage

Kvalifiseringsoverraskelsen Benjamin Østvold leverte også meget solid i den første omgangen med 128 meter. I finaleomgangen ble det 134 meter, og 22-åringen hoppet inn til karrierebeste på 12.-plass.

– Jeg hadde ikke helt troen på det, men jeg skal ikke klage. Jeg skal prøve å fikse arbeidsoppgavene i andre omgang, så kan det bli enda bedre, sa Østvold til NRK etter sitt første hopp.

Kobayashi ledet hoppuka sammenlagt med 4,4 poeng på Andreas Wellinger før lørdagens avslutningsrenn. Japaneren avgjorde i praksis sammenlagtkampen i første omgangen, og det siste hoppet ble dermed som en parademarsj å regne.

Daniel Andre Tande og Marius Lindvik hoppet begge inn til beskjedne plasseringer.

Sundal og Forfang skuffet

Kristoffer Eriksen Sundal landet på 116,5 meter, og 22-åringen ble dermed ikke å se i finaleomgangen.

Det ble heller ikke Johann André Forfang, som skuffet med 119,5 meter.

– Jeg har ikke noe godt svar på hva som skjer. Jeg er like overrasket som alle andre over hva jeg presterer her, sa en misfornøyd Forfang til NRK.