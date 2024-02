Knust etter kollapsen: – Jeg ble redd

– Det var et perfekt løp frem til de fire siste skuddene, sier Tarjei Bø til TV 2.



Det er en treffende oppsummering av søndagens jaktstart for storebror Bø. Tarjei leverte et strålende løp og luktet på gullet – helt til det gikk fullstendig galt på siste stående. Med fire bom skjøt han seg ut av medaljekampen.

– Du føler at du er elendig. Og det er veldig dårlig.

MEDALJEN RØK: Tarjei Bø ble stående lenge i målområdet etter femteplassen. Foto: Michael Allen / TV 2

Etter målgang var 35-åringen langt nede og full av skuffelse. Da var det godt å ha lagkamerater som bryr seg.

– Jeg fikk med meg at de kom bort og jeg fikk et klapp på skulderen. Det var veldig hyggelig. Alle kan kjenne seg igjen i den følelsen, for vi har byttet på å stå der i målområdet og vært skuffet og fornøyd. Det er veldig fine lagkamerater, og vi har et veldig bra samhold, sier han.



TRØST: Bronsevinner Vetle Sjåstad Christiansen gjorde sitt for å bedre humøret til Tarjei etter målgang. Foto: Michael Allen / TV 2

– Jeg ble redd

For til tross for fem norske øverst på listen, ble det en helsvart avslutning på konkurransen for hans del.

– Jeg må prøve å bli ferdig med det så raskt som mulig. Den beste oppladningen videre er å være litt revansjesugen. Jeg må prøve å bruke det på den måten, sier Tarjei.



Den rutinerte skiskytteren forteller at han lot seg prege av det første bomskuddet.

– Det var litt vind. Jeg traff på det første skuddet, men etter det første bomskuddet ble jeg litt redd. Jeg mistet litt kontroll på børsen, og da mister man litt kontroll på serien. Jeg ble litt redd for å få en til, og da skjedde det.

– Det er skiskyting. Det har skjedd før og det vil skje igjen.

– Han har det helt grusomt

Gullvinner Johannes, som var i gullduellen med broren på siste stående, innrømmer at det var vondt å se brorens skuffelse i målområdet.

– Man skal være skuffet. Men huff, som bror er det enda verre å se. Han har det helt grusomt med seg selv når han kommer inn der og hadde tatt medalje med én bom og kanskje to, mest sannsynlig. Da er det kjedelig å ryke på fire. Det er ufattelig trist, sier Johannes til TV 2.



BRØDE I TYKT OG TYNT: Johannes var raskt borte hos storebroren etter at gullet var sikret. Foto: Michael Allen / TV 2

Nå handler det om å slå tilbake for lagkameratene.

– Det er ikke enkelt. I alle fall når du får to på rad i tillegg. I går på sprinten var det veldig kjedelig både for Dale og Tarjei, som var utenfor pallen. Begge er nær i dag òg, og Tarjei er helt i teten på siste skyting. Men det er toppidrett.

– At man er skuffet og nedfor, er gode forbilder, for det viser at det betyr noe for en. Det er herlig å se den «driven».