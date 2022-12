Knust etter å ha blitt disket: – Har lyst å kaste skiene og gi faen

Etter et godt hopp på 95 meter og 124,3 poeng, jublet Kasper Moen Flatla i målområdet.

Men gleden ble kortvarig for den norske kombinertutøveren, for i kontrollen etter hoppet ble han diskvalifisert.

– Det som skjer er vel egentlig at jeg er innenfor på de punktene han måler, og så synes han ikke det er greit og finner noe annet. Så disker han meg på to centimeter for lange armer. Det er vel ikke en regel en gang. Nei, det er dritt, sier en tydelig oppgitt Flatla til TV 2.

– Det er ikke like regler for alle. Gjør man et godt hopp, er norsk og ikke er blant de beste, får du det hardt i bua der, utdyper han.

Dermed er dagens kombinertrenn over for 23-åringen som er med i helgens verdenscup på Lillehammer på nasjonal kvote.

– Dette er jo muligheten vi har til å vise oss fram. Blir du disket da, er det kort vei ut av laget. Dette kan ha alt å si, sier en preget Flatla.

– Vi har én plass utenfor landslaget i verdenscupen før jul. Den ene plassen er man gira på å ta, så klart. Når man da blir frarøvet sjansen, er det jævlig bittert. Nå har jeg lyst å kaste skiene på hyllen og gi faen, fortsetter han.

Flatla var åpenbart dypt uenig i diskvalifiseringen.

– Det skjer ofte og... nei, jeg vet ikke. Jeg er drittlei hele systemet, understreker Flatla.

Dersom Flatla ikke hadde blitt disket, ville han lagt på en 15. plass etter hopprennet.

Jens Lurås Oftebro leder, mens Jarl Magnus Riiber ligger på en 4. plass før langrennsdelen. Den ser du på TV 2 Sport 2 og Play fra klokken 14.00.