Knuser Norge på luksus: – Klart det er dyrt

Svenskene satser på luksus. Resultatet er to seire på to dager.

STERKT LAG: Denne gjengen vil vippe Norge ned fra tronen. Øverst fra venstre Hanna Öberg, Elvira Öberg, Johanna Skottheim og Stina Nilsson. Nede fra venstre Linn Persson, Anna Magnusson og Tilda JohanssonFoto: Per Danielsson / Svenska Skidskytteförbundet / Handout / BILDBYRÅN Foto: Per Danielsson / BILDBYRÅN

Se herrenes stafett i verdenscupåpningen fra klokken 10.40 på TV 2 Direkte og Play!

To svenske seire er fasiten etter de to første verdenscuprennene for sesongen. Kanskje kan deler av årsaken til det ligge i et stykke luksus.

For mens de norske skiskytterne fløy rutefly fra Gardermoen til Helsinki, før de satte seg på en femtimers lang busstur til Joensuu, bladde svenskene opp flere hundre tusen kroner for et chartret fly fra Östersund (der alle de svenske skiskytterne bor) til Joensuu flyplass, bare 25 minutter fra Kontiolahti.

Og det har de planer om å fortsette med utover sesongen.

– Planen vår er at vi gjør det flere ganger, når vi ser de store fordelene vi har med å gjøre det. Vi sparer masse tid på reisen, og tror det er viktig for utøverne å få en bra og smidig inngang til konkurransene, sier generalsekretær Rikard Grip i det svenske skiskytterforbundet.

Han vil ikke avsløre hvor mye penger svenskene må ut med hver gang de leier inn charterfly, men sier de nyter godt av et samarbeid med flyselskapet BRA.

– Jeg hørte at de hadde satset fælt. Jeg visste ikke at den flyplassen eksisterte en gang. Det var en litt annen oppladning enn den bussturen vi hadde, sier Vetle Sjåstad Christiansen og ler før han fortsetter:

– Så den skal de ha, svenskene. De er rå på forberedelser, og det får de betalt for.

– Vi betaler tilbake med seier

Flyturen sin fortjeneste eller ei, suksess ble det uansett for svenskene i verdenscupåpningen.

Først vant Martin Ponsiluoma herrenes 20 kilometer, hans første seier på normaldistanse, overlegent foran sveitsiske Niklas Hartweg tirsdag. Svenske Sebastian Samuelsson tok 5. plassen.

Beste norske var Sturla Holm Lægreid på plassen bak.

– Norge får kanskje prioritere annerledes med pengebruken og satse litt mer på flyet hit, sier Ponsiluoma med glimt i øyet.

Norges landslagssjef, Per Arne Botnan, har ingen planer om å kopiere svenskenes charteropplegg i verdenscupen.

– Da snakker vi 300 000 kroner og oppover. Jeg tror vi kan bruke de pengene på andre ting, sier han.

Onsdag fulgte Hanna Öberg opp med seier på kvinnenes normaldistanse. Sammen med lillesøster Elvira, som ble nummer ni, viste de kanonform i sporet.

Kommentatorene i fyr og flamme: – Nå må du gå!

– Jeg er utrolig takknemlig over at forbundet satser slik at vi får fly charter hit. Det er en veldig kronglete reise hvis ikke, med to fly, tog og alt mulig. Nå hadde vi en reise hit fra dør til dør på under fire timer, så det gjør en stor forskjell, sier Elvira Öberg til TV 2.

– Norge kjørte jo fem timer buss, tror du sånne detaljer kan gjøre en liten forskjell?

– Det er små marginer og hvert sekund kan telle til slutt. Så er det vanskelig å si om det er akkurat det som avgjør at vi har tatt to seire nå. Men ja, det er kult at det satses på det nivået, og at det er så profesjonelt og at vi er der.

Elvira Öberg og det svenske landslaget har så langt fått godt betalt for luksusen det svenske landslaget går for. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Er det ikke veldig dyrt å reise med charterfly til verdenscup?

– Det er ikke gratis å reise uansett, og det sparer oss for utrolig mye tid og energi. Men det er klart at det er dyrt, derfor får vi være takknemlige for at de i forbundsledelsen velger å investere de pengene i oss. Men vi betaler jo dem tilbake med to seire her, synes jeg, sier Öberg.

– Den der var rå

En råflott ny smøretrailer til rundt åtte millioner kroner er også en del av det som pryder svenskenes landslag denne sesongen.

– Det er kult å se at svenskene satser. De har funnet en veldig optimal måte å løse ting på, sier Sjåstad Christiansen og snur seg mot svenskenes «luksus-trailer».

– Den er jo voldsomt bred da. Jeg håper de kan brette den inn når de kjører på veien igjen... men åh, den der var rå. Det ser ut som det er mer enn smørerom der da. Det er sikkert oppholdsrom, massasjebenk, lounge og sånt. Kanskje vi kan få en sniktitt inn og få noen tips, ler han.

Johannes Thingnes Bø, som selv ikke fikk det helt til å stemme på standplass tirsdag, lot seg overraske over seieren til Ponsilouma.

– Alle vet han kan gå fort, men han er ikke den typiske skytteren. Men han leverte et sterkt løp, og en utfordrer, det er han.

Bjørndalen vrir seg: – Nei, nei, nei, nei, nei

Svenskenes luksus har ikke gått forbi skiskytterkongen fra Stryn, heller.

– Det går bra om dagen, ny smøretrailer og privatjet til første konkurranse. Men det betalte seg jo, de vant i går. Så hvis det norske forbundet har lyst til å vinne også, må de på banen, sier Thingnes Bø og ler.

Tror på norsk revansje

Men etter en skuffende start på årets verdenscup, er de norske klare for revansje. Neste mulighet kommer allerede på torsdagens stafett.

– Det at de fikk seg en smekk i trynet nå, tror jeg bare gjør at de skjerper seg litt, sier landslagstrener Egil Kristiansen.

– Vi må ta revansje, er beskjeden fra skytetrener Siegfried Mazet.

Og at de norske tar revansje, til tross for busstur som oppladning, er også svenskene sikre på.

– Vi så hvor fort Johannes (Thingnes Bø) gikk i sporet, så jeg tror han blir fryktelig vanskelig å slå fremover. Og så tror jeg det er noen som er revansjesugne i det norske laget der, sier Sebastian Samuelsson.