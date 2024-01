Knallhardt oppgjør etter Kildes stygge fall: – Aldri igjen!

– Jeg håper dette er siste gang. Aldri igjen tre renn på rad, sa alpintstjernen Marco Odermatt, da kameraene passerte lederstolen, hvor han satt.

Grunnen var belastningen alpinistene har blitt utsatt for de siste dagene i Wengen.

Det krevende utforrennet lørdag var det tredje rennet på tre dager for utøverne. Tre dager som kan ha kostet to av de største stjernene sesongen.

Torsdag var det en forkortet utforløype.

Fredag var det Super G, der falt den franske stjernen Alexis Pinturault stygt og fikk avrevet korsbåndet.

Lørdag var det utforrenn, der falt norske Aleksander Aamodt Kilde stygt.

Nordmannen ble fraktet vekk i helikopter, men var ved bevissthet.

I tillegg til Kilde var det elleve andre som ikke kom seg til mål. En av dem var norske Markus Nordgård Fossland.

TV 2s ekspert Leif Kristian Nestvold-Haugen er kritisk.

– Jeg tror vi alle er enig om at det er for krevende. Både tidligere og eksisterende utøvere. Rennprogrammet er krevende allerede slik det er. Denne helgen har man verdens lengste utforløype og skal klemme inn et ekstra renn.

– Er det for drøyt?

– Ja. Når de avslutter den tredje fartsdagen med full lengde ... Det kan man stille spørsmål til. Det mest krevende kommer på den tredje dagen.

TV 2-EKSPERT: Leif Kristian Nestvold-Haugen er kritisk til det tette programmet. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

Landslagstrener uenig med Odermatt

Den franske alpinisten Cyprien Sarrazin reagerte i likhet med Odermatt på belastningen.

Etter målgang uttalte han følgende til Viaplay:

– Det er blandede følelser etter Alexis (Pinterault) og Aleksander i dag. Det er tredje rennet på rad, jeg synes det er for mye for oss fysisk. Det er for utfordrende. Aleksander er den sterkeste fyren og gikk ut rett før mållinjen. Det er ikke bra eller normalt, sier Sarrazin til Viaplay.

PALLPLASS: Cyprien Sarrazin gikk inn til andreplass under utforrennet i Wengen. Foto: MARCO BERTORELLO

Landslagstrener for alpintherrene, Michael «Sutti» Rottensteiner, mener kritikken fra Odermatt er feil.

– Det er ikke rettferdig, mener jeg. Det tror jeg er viktig å si, og det kan du også sitere meg på. Wengen tok ikke tredje utforrennet for pengenes skyld. De tok det for utøverne, for at de ikke skulle miste et renn. Det har blitt skader de siste rennene, det er brutalt og baksiden av medaljen. Men jeg er ikke enig i den kritikken. Til syvende og sist er det vi i trenerteamet og utøverne som tar avgjørelsene om hva vi gjør og hvordan vi gjør det, sier Rottensteiner til TV 2.

Adrian Smiseth Sejersted ble nummer fire i Wengen-utforen. Han forstår også lite av kritikken fra Odermatt.

– Det synes jeg var veldig rart å høre. Den første superkombinasjonen er en runde på en dag. Vi kjører gjennomkjøringer og så masse renn. Jeg synes det var litt rart. Jeg er superhappy for tre renn her i hvert fall, sier Smiseth Sejersted til Viaplay.



FRAKTET BORT: Aleksander Aamodt Kilde ble flydd til Bern for videre undersøkelser. Foto: CLAUDIA GRECO

– Kanskje har vi gått over grensen?

Sportssjef Claus Ryste mener at de nå er nødt til å se på rennprogrammet og diskutere hvorvidt det er for tøft.

– Følelsesmessig så vil jeg si nå at det er helt håpløst. Jeg tror synet på det vil være delt, men vi må forholde oss til ting som skjer. Det er en høy andel med krasj i dag, Wengen er spesiell og det er noe man må ta med. Det er et press på å ta igjen renn. Vi lever av å kjøre skirenn, spesielt utøverne, sier Ryste til Viaplay.



– Kategorisk skal jeg ikke avfeie det, men at vi er nødt til å ta en ordentlig prat om det, det er det ingen tvil om. Kanskje har vi gått over grensen?

TV 2s ekspert Leif Kristian Nestvold-Haugen peker på flere ting, blant annet den fysiske anstrengelsen, samt å bevare verdien av de store rennene.



Han understreker at det viktigste er sikkerheten til utøverne.

– Det er ikke bra om den økonomiske interessen til FIS trumfer sikkerheten, siden de har hatt så mange avlysninger. Noen må være tøffe nok til å si ifra om dette er trygt nok, sier Nestvold-Haugen.

– Til syvende og sist er det landslagsledelsene og FIS som må gå inn og si at det ikke er greit.

Hjemmehåpet Marco Overmatt vant utforrennet.