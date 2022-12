Kleveland til topps i USA: – Nervepirrende

I LUFTA: Marcus Kleveland tok to nye triks som er nye for ham i lørdagens verdenscup. Foto: TOM PENNINGTON

Marcus Kleveland (23) fikk det ikke til i sitt første forsøk, men kom sterkt tilbake og hadde nest best resultat i andre omgang og var best i tredje omgang.

Sammenlagt fikk han 184,25 poeng som er 11,75 poeng foran amerikanske Chris Corner som tok andreplassen. Italienske Ian Matteoli ble nummer tre.

De to beste av tre forsøk var tellende.

– Det var litt nervepirrende da jeg ikke fikk til det første forsøket, men jeg er superglad for at jeg lyktes med to triks som er nye for meg. Det var en god dag for meg, sier Kleveland i et intervju vist på Viaplay.

Han kommenterte at nivået er blitt så høyt at utøverne tar sjanser i jakten på seier.

– Det er blitt litt skremmende, faktisk, man må ha en 1800 for å ha en sjanse. Vi risikerer livet, må jeg si, men det er en god følelse når man lykkes, sier 23-åringen.

LEVERTE: Marcus Kleveland vant verdenscuprennet. Foto: Tom Pennington

Dermed fulgte Kleveland opp etter at Birk Ruud gikk til topps i konkurransen fredag. Verdenscuprennet tok sted i Copper Mountain i Colorado, USA.

Nå venter juleferie for de norske utøverne før nye konkurranser venter på nyåret.