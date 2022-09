Klar Russland-beskjed: – Riktig vei å gå

Gerhard Heiberg er tydelig på at Norges valg om å trekke seg fra FIS-møter er det riktige.

Norges Skiforbund uttalte onsdag at de trekker seg fra møter i Sveits som følge av at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har invitert russiske representanter.

Under en avduking av Thorleif Haugs minnebauta, ble Gerhard Heiberg, kjent for sitt engasjement i Den internasjonale olympiske komite (IOC), spurt om hva han tenker om valget.

– I øyeblikket tror jeg absolutt det er rette veien å gå. Etter det som har skjedd må vi vise styrke og det synes jeg vi gjør ved å understreke på vår måte hva vi tenker om dette, sier Heiberg til TV 2 og legger til:

– Men vi må også begynne sakte men sikkert å tenke på at det er et liv etter krigen i Ukraina. Vi må forberede oss på at allverdens ungdom uansett nasjon må komme sammen å konkurrere igjen.

Han mener at russerne forstår og er fullt klar over hvor Norge står i debatten.

– Jeg ser ingen grunn til i øyeblikket løsne på dette. Vi må opptre slik synes jeg, og så får vi se hvordan det utvikler seg. Per i dag er det helt riktig å gjøre det på den måten.

Heiberg har møtt Putin ved flere anledninger og han understreker hvor viktig temaet er for han.

– For Putin er idrett meget viktig. Det har helt klart vært et slag i ansiktet hans. Igjen: Det er et riktig valg på nåværende tidspunkt. Håper han kan se en vei ut av uføre, men ballen ligger hos han.

– Det er forferdelig leit det som har skjedd, og jeg forstår ikke hvorfor. Vi har håndtert situasjonen riktig så langt, akkurat i øyeblikket er det en meget farlig situasjon. Håper noen kan hjelpe til, men for å komme ut av dette må det skje på en diplomatisk måte.

– Hvem skal fikse dette?

– Jeg setter min lit til FN og EU og de sterke personligheter der. Idretten vil bidra når tiden er inne, men det er den ikke nå.

– Hva kan du gjøre?

– Jeg kan ikke gjøre noe, som en eldre pensjonert herremann. Jeg følger med og klarer meg med det.