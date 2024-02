Klar beskjed til Klopp: – Vet ikke om det hadde vært så positivt

– Jeg pleier å se kampene som krasjer med renn i reprise. Men akkurat i dag tror jeg det er et skiskytingsrenn jeg skal se, så du må gjerne fortelle meg hvordan det gikk, sier bronsevinner på sprinten Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.

Sjåstad Christiansen er ihuga Liverpool-supporter og sikter i dette tilfellet til kampen mot Burnley lørdag.

Det endte 3–1 til Liverpool. Med scoring av Diogo Jota, Luis Diaz og Darwin Núñez.

– Jeg er fryktelig fornøyd med Darwin. Han skaper mye og har mye kant ut, som vi sier i skiskyting. Det er lett å få medfølelse for ham, for det er mye kant ut på oss også, sier Sjåstad Christiansen og ler.

BRONSEVINNER: Vetle Sjåstad Christiansen tok bronse på VM-sprinten - samtidig vant Liverpool 3-1 over Burnley. Foto: Michael Allen / TV 2.

– Det lukter gull, så det spørs om jeg ikke må ut med en 40-50.000 for en billett for å komme meg over til våren, slik at jeg får sett Klopp sin siste hjemmekamp, gliser Geilo-løperen.



Har planen klar

Sjåstad Christiansen er stor fan av Jürgen Klopp, Liverpool-manageren er stor fan av skiskyting.

Men så lenge som Klopp har hatt jobben i Liverpool, har han ikke hatt «lov» til å være publikum på arrangementer som skiskyting. Dette fordi det krasjer med sesongen i England.

Husker du denne?: Klopp møter Bjørndalen

Nå, når han om noen måneder gir seg, er Sjåstad Christiansen klar til å ta imot tyskeren med åpne armer – og har allerede en plan for hvordan han skal få Klopp i publikum.

– Vi har faktisk en utstyrsprodusent der tidligere utøveransvarlig er fra samme byen som foreldrene til Klopp. Så han har en direktelinje der, og påstår han er god venn med foreldrene hans. Det spørs om jeg skal ikke snike noen billetter i baklommen hans som han kan gi til Klopp.

KLOPP-BESØK? Kanskje får Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid imponere foran skiskyting-fan Jürgen Klopp på tribunen en dag. Foto: Michael Allen / TV 2

– Eller, han får kanskje tak i bedre billetter selv. Men det hadde vært artig om han kom og så på oss, sier Sjåstad Christiansen og minnes at Tysklands landslagstrener Julian Nagelsmann var på plass i Hochfilzen i fjor.

– Vi er jo en ganske fotballinteressert gjeng, så det var ganske stas, sier Sjåstad Christiansen med et smil.



– Vet ikke om det hadde vært så positivt



– Hvordan hadde det vært å ha Klopp på tribunen?



– Det hadde i hvert fall gitt meg en god dose ekstra adrenalin, så jeg vet ikke om det hadde vært så positivt for skytingen sin del, spøker Sjåstad Christiansen og trekker en parallell mellom Klopp og landslagets skytetrener Siegfried Mazet.

KLOPP PÅ TRIBUNEN?: – Det hadde i hvert fall gitt meg en god dose ekstra adrenalin, så jeg vet ikke om det hadde vært så positivt for skytingen sin del, spøker Sjåstad Christiansen. Foto: Michael Allen / TV 2

– De har samme mentalitet. Veldig, veldig gode på innsiden, ser det ut som, og så har de et ekstremt temperament. De er veldig ærlige trenere, så ja, jeg digger Klopp.



26. januar kom sjokknyheten om at Klopp gir seg som Liverpool-manager etter sesongen.

Men for Sjåstad Christiansen var det ikke et like stort sjokk som det kanskje var for veldig mange andre.

– Jeg hadde egentlig ventet på det. Han har et enormt energinivå og da tappes man til slutt. Jeg har vel sett for meg at han kom til å ta over Tyskland etter ett års pause nå.



FORVENTET: Sjåstad Christiansen ble ikke sjokkert da Jürgen Klopp meldte at han gir seg i Liverpool etter sesongen. Foto: Michael Allen / TV 2.

– Så det var litt som forventet, og så er det en spanjol i Bundesliga som ser rimelig klar ut for å ta over, sier Sjåstad Christiansen og sikter til Xabi Alonso.



– Hvis Klopp hadde sett dette intervjuet, hvilken beskjed ville du gitt ham?



– Jeg unner ham en fantastisk pensjonisttilværelse. Det han har gjort for Liverpool, har gjort ekstremt mye for oss som fans.

LIVERPOOL-FAN: - Jeg ser på meg selv som en av de mest lojale i verden, flirer Sjåstad Christiansen. Foto: Michael Allen / TV 2

– For det var en tøff periode der før han kom inn med litt hyppig bytte av managere og litt vel lurvete startoppstillinger. Det er en veldig morsom meme på Instagram som går på at det ikke er noen som er så lojale som Liverpool-supportere med den lagoppstillingen de hadde rundt 2009.

– Så jeg ser på meg selv som en av de mest lojale fyrene i verden, flirer Sjåstad Christiansen.