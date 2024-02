Klar beskjed fra Thingnes Bø: – Hadde jeg vært Ingrid, hadde jeg kuttet ut media for lenge siden

– Vi tok medalje og var egentlig veldig fornøyd med det. Særlig jeg, som har hatt litt utfordringer i dette mesterskapet fikk det til ganske mye bedre og ville ta med meg det. Så står jeg 30 minutter i pressesonen etterpå og må svare på hvorfor jeg mislykkes gang på gang.



Det sier Ingrid Landmark Tandrevold i en Instagram-story.

– Det skal jeg tåle, men når det er femte, sjette dagen på rad så blir det litt tøft. Så jeg hadde et breakdown, utdyper hun.

Tandrevold tok til tårene etter hun var ferdig med intervjuene torsdag kveld. Fredag morgen slapp hun å stille opp på det planlagte pressetreffet i Nove Mesto.

VM-BRONSE: Ingrid Landmark Tandrevold og Johannes Thingnes Bø tok bronse på parstafetten torsdag. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Ble rørt til tårer av laget

Da Tandrevold kom hjem torsdag kveld, ble hun møtt med sang, fyrverkeri og kake fra lagkameratene. Hun tok til tårene igjen, denne gang av glede.

Sangen, som Johannes Thingnes Bø hadde tatt initiativet til, var «Alt for Norge» med en nyskrevet tekst der lagkameratene blant annet sang:

Tandrevold ble møtt med sang og kake da hun kom tilbake til hotellet etter VM-bronsen. Foto: Skjermdump, Instagram.

«Du er Ingrid Tandrevold, alle vet du har kontroll på dette. Vi heier på deg».

Etter sangen gikk Thingnes Bø bort til Tandrevold og ga henne en god klem.

– Det var jeg som fikk se hvordan hun hadde det nede på stadion, så da jeg kom opp til hotellet igjen tenkte jeg at vi måtte samle troppene og ta henne i mot med åpne armer og det gjorde vi til gangs. Det var veldig hyggelig og vel fortjent, synes vi, forteller Thingnes Bø til TV 2.



Står opp for Tandrevold

Thingnes Bø bruker anledningen til å stå opp for lagvenninnen.

– Det er alltid kjedelig å se folk som er lei seg. Ingrid og jeg er på mange måter i samme situasjon. Nå har jeg hatt litt bedre resultater enn henne, men folk er så forskjellige på hvordan man takler ting. Hvis jeg hadde vært Ingrid, hadde jeg kuttet ut media i mesterskapet for lenge siden, sier Thingnes Bø.



TRØST: Johannes Thingnes Bø trøstet Ingrid Landmark Tandrevold etter parstafetten. Foto: DAVID W CERNY

Han er imponert over hvordan Tandrevold har stått i motgangen i løpet av VM.

– Ingrid er bestemt på at dette vil hun dele med folket. Uansett hva det koster, stiller hun opp. Det synes jeg er vanvittig imponerende.



Men Thingnes Bø kommer med klar og tydelig beskjed til norske medier.

– Sånn som hun reagerer på det, synes jeg media må tilpasse seg litt. Hvis ikke media tilpasser seg, kommer hun kanskje ikke til å møte dere de neste mesterskapene. Det er erfaringen hun har gjort nå, så da får det være opp til norsk media om de har lyst å spille Ingrid god, eller få tak i henne under mesterskap de neste årene.



– Synes du vi er for streng?



– Nei, jeg synes ikke det. Jeg sier bare at vi er forskjellige. Jeg gjør alt jeg kan for å være best i verden her og hvis jeg hadde hatt energilekkasje av media, hadde jeg droppet dere ved første mulighet.



KLAR BESKJED: - Hvis jeg hadde energilekkasje av media, så hadde jeg droppet dere ved første mulighet, sier Thingnes Bø. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Så der må dere rett og slett passe på litt, for man gidder ikke å stå i det der for lenge. Da kutter man det til slutt bare ut og da sitter dere der uten folk og uten verdens beste skiskytter på damesiden å intervjue.



Thingnes Bø har hatt sine oppturer og nedturer i løpet av karrieren og har ikke vanskelig å sette seg inn i hvordan Tandrevold har det.

– Ting som går inn på deg er det ikke alltid like lett å styre unna. Man prøver selvfølgelig å holde det på avstand, men det er ikke alltid det går. Når det først kommer innover deg, er det en lekkasje man aller helst må prøve å unngå, sier Thingnes Bø og legger til:

VAR MED LIKEVEL: Tandrevold var ikke fysisk tilstede på pressetreffet fredag, men lagvenninnene hadde med bilde av henne før stafetten. Foto: Heiko Junge

– Men har man et følelsesregister, er det ikke bare å sperre de slusene heller. De kommer og går litt. Går det bra, er det artig. Går det mindre bra, blir det et slag i trynet på en måte. Toppidretten er brutal og det er forventningene til Ingrid som er høye når hun har blitt så god som hun har blitt, sier Thingnes Bø.

Bjørndalen: – Ikke enig

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen er enig med Thingnes Bø i at det blir en energilekkasje i møtet med media dag etter dag i motgang.

– Johannes sier selv at om dette hadde skjedd han, ville han bare kuttet all kontakten med media. Hadde jeg vært i den samme situasjonen som Ingrid, så hadde jeg gjort det jeg også etter to sånne nedturer. For du er her for å prestere. Så jeg er overrasket over at forbundet ikke setter ned foten før, men jeg forstår Ingrid som ikke vil gjøre noen noe vondt, sier Bjørndalen.

Men han mener ansvaret ligger på landslaget og ikke media.

– Johannes var krass i tilbakemeldingene på Ingrid i det at media har kjørt henne for hardt. Alle i norske medier ønsker jo å snakke med løpere så mye som mulig.



IKKE ENIG: Ole Einar Bjørndalen mener ansvaret ligger på forbundet og mener Tandrevold burde blitt skjermet mye tidligere. Foto: Michael Allen / TV 2

– Pressesonen er du pliktig til å gå igjennom etter løp. Det er sjeldent at vi kommer unna. Pressesonen etter et løp tror jeg ikke er det verste for Ingrid, det er nok pressetreffene som er det verste, poengterer Bjørndalen.



Han mener Tandrevold burde blitt skjermet tidligere.

– Første gangen når jeg så Ingrid komme igjennom etter en liten nedtur, så jeg at det var krevende for henne å stå der. Jeg var overrasket over at hun kom på pressekonferansen før neste løp og at hun ikke ble tatt ut mye tidligere. Det skulle blitt gjort mye før, understreker Bjørndalen.



– Ingrid er eksepsjonelt god, kanskje den beste i det norske teamet, til å gi uttrykk for følelser. Hun er dønn ærlig når hun stiller opp i pressen og det er slitsomt. Hun er her for å prestere og gir så mye av seg at hun burde blitt skjermet mye tidligere.



– Så jeg er ikke enig med Johannes. Det er forbundet som må sette ned foten mye før. Det er Ikke vi i media som skal slutte å stille spørsmål i pressesonen etter løp eller på pressetreff. Det er forbundet som avgjør hvem som skal stille opp på en pressekonferanse, ikke TV 2, ikke NRK, VG, Aftenposten eller Dagbladet, poengterer Bjørndalen.