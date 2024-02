Klar beskjed etter fiaskoen: – Får dårlig samvittighet

Det ble en mørk dag for de norske jentene på søndagens jaktstart i Nove Mesto.

Trener Patrick Oberegger kommer med en klar beskjed etter fiaskoen.

KLAR BESKJED: Landslagstrener Patrick Oberegger. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det skal ikke skje i et mesterskap. Vi gjør vårt dårligste løp her. Vi viser ikke den selvtilliten som trengs i skiskyting – spesielt på standplass. Vi skal ta en ordentlig prat i kveld, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Vi skylder en unnskyldning til hele støtteapparatet, om det er smørerne, helsepersonell eller trenerne – som i 24 timer står klar og støtter. Vi må ha litt hjelp fra utøverne for at den siste brikken skal falle på plass. Vi må snu dette til en angrepssituasjon.



BRUTALT: Det ble seks bom på stående for Tandrevold. Foto: Heiko Junge / NTB

– Får dårlig samvittighet

Ingrid Landmark Tandrevold (seks bom), Ida Lien (seks bom) og Juni Arnekleiv (fem bom) er fasit etter jaktstarten.

17 bom fordelt på tre løpere betyr at ingen av de norske kom innenfor de 30 beste.

Tandrevold var skuffet etter fiaskoen på standplass.

– I dag går jeg for min egen del for å få en bedre følelse, ettersom jeg visste at det var langt opp. Det eneste jeg kunne gjøre var å angripe og senke skuldrene, og det føler jeg at jeg gjør.

Den norske stjernen legger ikke skjul på at det er skuffende å feile når man har et stort team i ryggen.

– Jeg har lyst til å prestere bedre for min egen del, men også for alle som gjør en jobb for at jeg skal stå på start med gode ski og bidrar med gode forberedelser. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, avslutter Tandrevold.

Foto: Michael Allen / TV 2

Ida Lien kjenner på at det er tungt å skuffe det norske støtteapparatet.

– Hele støtteapparatet gjør en stor innsats for at vi skal ha best forutsetninger, så man får nesten litt dårlig samvittighet. Det er ikke dette vi har lyst til. Det er ikke noe gøy å være skiskytter på en sånn dag, sier Lien til TV 2.



ERKJENNER: Lien legger ikke skjul på at skyte-fiaskoen er tung. Foto: Heiko Junge

– Det skal ikke skje

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen tror det sitter mentalt for de norske jentene.



– Med så mange bommer har man ingen sjanse i et VM. Det er perfekte skyteforhold og jentene kan skyte. Det er mye trykk og store forventninger.

– Det skal ikke skje, men det kan skje hvem som helst. Det er bare en mental greie. Det blir spennende å se hva de gjør de neste dagene, sier eksperten.



TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen. Foto: Michael Allen / TV 2

Neste mulighet for de norske jentene er tirsdag neste uke – da er det normaldistanse på programmet.

Nå blir det viktige dager fremover, men Tandrevold erkjenner at det er vrient å sette fingeren på hva som er problemet.

– Det går fint på trening, men så får jeg det ikke til i konkurranse. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det er sånn.

– Jeg får info på hvor skuddene mine var på den første stående, for å prøve å gjøre en endring, men jeg får det likevel ikke til. Man blir litt rådvill, innrømmer hun.