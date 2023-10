Klæbo slår tilbake: – Det er totalt feil

Johannes Høsflot Klæbo dropper Uno-X-logoen. Langrennssjef Espen Bjervig sier at det blir en standardavtale mellom Klæbo og forbundet.

I en pressemelding fredag ettermiddag kommer det frem at Johannes Høsflot Klæbo dropper Uno-X-logoen på landslagsdrakten.

Dermed forventer skistjernen at en representasjonsavtale med Norges Skiforbund vil bli realisert «i en eller annen form».

Nå ser langrennssjef Espen Bjervig fremover.

– Vi har i dag jobbet med en langsiktig løsning, men måtte gjøre noen interne avklaringer. Vi hadde tenkt å jobbe videre med det på mandag, men for Johannes var det viktig å lande dette i dag, så da endte det på en standard representasjonsavtale, skriver Bjervig i en tekstmelding til TV 2 via medieansvarlig Gro Eide.

SER FREM MOT VINTEREN: Langrennssjef Espen Bjervig (t.v.), her med Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi er glade for at vi endelig har landet dette og at vi kan fokusere på vinteren, står det videre.



Klæbo: – Spres løgner

I pressemeldingen tar samtidig Klæbo et oppgjør med det han mener har vært stempling av ham som gjerrig og pengefokusert.

– Det verste med forhandlingsprosessen har vært alle påstandene om grådighet og at det har handlet om penger, sier Klæbo.

– Samt påstander om at jeg har motarbeidet fellesskapet. For det er totalt feil. Dette har absolutt ikke handlet om penger. Det at det spres løgner om prosessen har jeg mislikt stort, sier langrennsstjernen.

– Nå har vi gjort det vi kan



Team Klæbo henviser til en uttalelse fra langrennssjef Espen Bjervig i intervju med Dagbladet. Bjervig foreslo Klæbo kunne få «full fleksibilitet» uten private sponsorer på landslagsdrakten.

Ved å droppe Uno-X-logoen regner forventer Team Klæbo et positivt svar fra Norges Skiforbund.

MANAGER: Pappa Haakon Klæbo. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg er veldig glad for at vi er ferdige med denne kranglingen. Det er slitsomt, spesielt når vi ser at mange knytter det til penger og det å være gjerrig. Dette har absolutt ikke handlet om penger. Og Johannes vil bidra til fellesskapet. Så får vi se hva Skiforbundet svarer, sier manager og pappa Haakon Klæbo i pressemeldingen.

– Nå har vi gjort det vi kan for å komme Skiforbundet i møte. Fra nå av er det fokus på treningsforberedelser frem mot sesongstart på Beitostølen, sier Haakon Klæbo.