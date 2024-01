Klæbo-fiasko – første semi-exit siden 2018

Det ble en skuffende start på verdenscuphelgen for den norske stjernen.

Johannes Høsflot Klæbo (27) ble nummer tre i sitt semifinaleheat, og var dermed avhengig av at tiden hans var god nok til å gå videre.



Men tiden var ikke god nok, og dermed klarte ikke den norske stjernen å ta seg til sprintfinalen i Oberhof.

Det er første gang 27-åringen ikke klarer å ta seg til en sprintfinale i verdenscupen siden Lillehammer i 2018.

Det var en skuffet Klæbo som møtte pressen etter semi-exit.

– Man kan si man er skuffet, men jeg vet ikke hva jeg skal forvente. Det har vært skit nå i lang tid. Det er vel feil å si at jeg er likegyldig, men jeg gjør det jeg kan, sier han i et intervju vist på Viaplay.

– Den siste tiden har vært drit. Jeg har prøvd å komme tilbake i trening. Du vet ikke hva du skal forvente når du har vært syk i ti dager, fortsatte han.



ÅPNER: Klæbo legger ikke skjul på at han har slitt etter sykdomsperioden.

Klæbo fikk influensa i julen og måtte stå over Tour de Ski.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er overrasket, men mener sykdomsperioden spiller inn for resultatet.

– At Klæbo ryker i en klassisk sprint er jo det nærmeste du kommer en sjokk-exit. Etter sykdommen i jula er det likevel ikke direkte sjokkerende, men dette er selvsagt langt under pari for tidenes desidert beste klassisksprinter, konstaterer han.

Trønderen var i et sterkt semifinaleheat med blant andre Erik Valnes, Ansgar Evensen og Lucas Chanavat. Der ble han nummer tre bak Evensen og Valnes.



Erik Valnes tok seieren i finalen.

