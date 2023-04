Klæbo bryter tausheten: – Pinlig

Johannes Høsflot Klæbo er ikke med på markedsdagene skiforbundet skal ha mandag, melder Adresseavisen. Grunnen skal være at han fortsatt ikke er enig med forbundet.

Saken oppdateres!

På markedsdagene mandag skal Norges Skiforbund presentere landslagsuttaket både på herre- og kvinnesiden.



– Slik ting er akkurat nå så er jeg nok ikke å se der mandag, sier Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen.

Det er ennå ikke landet noen avtale med skiforbundet om kommende sesong. Men det er ikke første gang at Klæbo og skiforbundet ikke er enige om en avtale før uttaket skal gjøres.



– Min umiddelbare tanke er at det er kjedelig at vi havner i dette hver gang. Jeg syns ikke det er noe artig, og jeg vil vel bruke ordet pinlig om at det skal skje hver gang. Det er noen dager igjen, så får vi se hvor det ender opp, fortsetter han.

Skiesset forteller til avisen at de har kontakt, og at teamet kommer til å ha samtaler med landslagsledelsen i løpet av helga.

TV 2 har vært i kontakt med landslagssjef Espen Bjervig. Han henviser til Adresseavisen.

– Jeg er positiv til å finne en løsning og har stor tro på at vi blir enige om en ny avtale, skriver Bjervig i en SMS til Adresseavisen fredag.

UENIGE: Så langt er ikke partene enige om en ny avtale, men landslagssjef Espen Bjervig tror partene kommer frem til en løsning. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

TV 2 har fredag prøvd å komme i kontakt med pappa og manager Håkon Klæbo uten å lykkes.



TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad støtter Klæbos uttalelser.

– Jeg er enig med Klæbo i at dette er pinlig. Dersom det skulle vise seg at de nok en gang blir enige er dette samtaler de burde ha kommet i mål med den siste måneden, sier TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad.

– Det er nok ingen av partene som er overrasket over det den andre parten kommer til bordet med, så dette er en forutsigbar situasjon som burde vært løst for lenge siden, fortsetter han.

SNAKKER UT: Det er fremdeles usikkert om Johannes Høsflot Klæbo er på eller utenfor landslaget kommende sesong. Nå bryter han tausheten. Foto: Jesper Zerman / Bildebyrån

For trønderen er det sportslige opplegget viktigst, og på spørsmål om hva som må endre seg for at han reiser til markedsdagene svarer Klæbo:

– Vi får se hva helga bringer. Nå er er det først og fremst å få landet litt, så må vi bruke tid på det, sier 26-åringen, som nylig kom tilbake til Trondheim etter elleve dager i USA.

Der har han stort sett brukt tiden på behandlingsbenken. Der har han fått hjelp av den amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe med lårskaden som har plaget skiesset siden sommeren i fjor.