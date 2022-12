Se verdenscupåpningen i skiskyting på TV 2 Direkte og Play lørdag og søndag!

Uten Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff var ikke Norge blant favorittene på torsdagens stafett.

Men Karoline Knotten, Ida Lien, Ragnhild Femsteinevik og Ingrid Landmark Tandrevold imponerte både på skytebanen og i sporet i Kontiolahti.

Ankerkvinne Tandrevold gikk inn til 3. plass for Norge. Den store favoritten Sverige vant overlegent, mens Tyskland tok 2. plassen.

– Jeg synes vi har grunn til å være stolte i dag, sier Tandrevold til TV 2.

– Kjører en «360 f*** you»

Ragnhild Femsteinevik hadde en tung dag på jobben onsdag med en 68. plass på 15 kilometeren. På stafetten slo en kraftig tilbake med en råsterk 3. etappe.

De norske skiskytterkvinnene jubler for 3. plass på stafetten. Foto: Marte Christensen / TV2

– Jeg er mest lettet egentlig. Jeg har vært veldig stresset og nervøs, så det var deilig å få ned alle blinkene, sier Femsteinevik.

– Det var litt rått, fordi vi hørte på radioen da vi varmet opp og der sa de at Ragnhild var et litt svakt kort på 3. etappe. Hun hører det selv, og så går hun inn, skyter ti treff, går en kanonetappe og kjører en «360 f*** you» til dem som sier det, sier Tandrevold og ler.

Ragnhild Femsteinevik fikk TV 2s kommentatorer til å ta bølgen i kommentatorboksen. Foto: Marte Christensen/TV2

Karoline Knotten er stolt over at laget klarer å hevde seg i Eckhoff og Røiselands fravær.

– Dere har jo vært veldig kritiske i hele år, så det er veldig deilig å vise at vi klarer det uten dem også. Vi vil jo gjerne ha dem med på verdenscup, men de skal kanskje ikke holde på for evig de heller, så det er godt å se at vi også kan gjøre det bra uten dem, sier Lien.

Hylles

– Norge har virkelig imponert meg i dag. Jeg setter terningkast seks på hele rekka, oppsummerer TV 2s ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Dette er helt vanvittig. Det er bedre enn forventet. De som vi var litt usikre på viser ikke usikkerhet i det hele tatt når de går løpet, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Selv om vi tapte 2. plassen er jeg ikke et snev av skuffet. Jeg er kjempeimponert og lykkelig over den offensiviteten de fire norske viste. De var uredde, sikkert kjempenervøse, men klinte til, følger Stoltenberg opp.

Med i tet fra start

Etter å ha brukt ett ekstraskudd på første skyting lå Karoline Knotten 7,7 sekunder bak Tyskland i ledelsen.

De sekundene hentet hun inn igjen, og på den stående skytingen vartet Knotten opp med en rask og feilfri serie.

I sporet ga Knotten på og vekslet med Ida Lien tre sekunder foran Sverige og Tyskland.

Anna Magnusson hadde en rask liggende serie og sendte Sverige ut i ledelsen. Lien skjøt også feilfritt og gikk ut 7,3 sekunder bak.

Lien gjorde som Knotten og kom seg opp i tet. Hun gikk først inn til sin stående skyting. Der måtte hun bruke ett ekstraskudd og gikk ut 14,9 sekunder bak Italia som hadde overtatt ledelsen.

Ida Lien gikk en god andreetappe på kvinnenes stafett. Foto: Marte Christensen/TV2

Frankrike kom først inn til veksling, med Tyskland, Italia og Sverige like bak. Lien vekslet med Ragnhild Femsteinevik 9,3 sekunder bak teten.

Femsteinevik tapte tid i sporet og kom inn til den liggende skytingen over 20 sekunder bak teten.

– Helt praktfullt

Mens Sveriges Hanna Öberg måtte bruke to ekstraskudd, fylte Femsteinevik sin serie og minsket avstanden betraktelig. Hun gikk ut fra standplass 12 sekunder bak Öberg.

På stående skyting måtte Öberg bruke to ekstraskudd, men gikk likevel ut i ledelsen. Men som nummer to fulgte Femsteinevik som skjøt fullt hus.

– Det er helt praktfullt, helt praktfullt, utbryter TV 2s kommentator Harald Bredeli.

– Dette er imponerende altså. Nå begynner det å lukte medalje, følger TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen opp.

Ragnhild Femsteinevik (t.v) imponerte på den tredje etappen i stafetten. Foto: Marte Christensen/TV2

Femsteinevik gikk en god sisterunde og tok innpå Sverige. Hun sendte Ingrid Landmark Tandrevold ut til ankeretappen 21,4 sekunder bak Elvira Öberg.

– Hun har lagt opp et kanonløp taktisk, sier TV 2s ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Elvira Öberg hadde en solid luke inn til sin første skyting og leverte en solid og feilfri liggende. Tandrevold og tyske Denise Herrmann-Wick skjøt tilnærmet likt og gikk ut 26 sekunder bak Sverige.

Öberg gjorde jobben på stående, og Tandrevold fikk én bom, men Tyskland fikk to.

Tandrevold kjempet for 2. plassen mot Denise Herrmann-Wick, men det ble en imponerende 3. plass for de norske skiskytterkvinnene.