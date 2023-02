Kjetil Jansrud: – Det forandret livet mitt totalt

– Det er et mye tøffere liv enn gutta som bare kjører renn! Her jobber vi jo fra morgen til kveld. Det var det ingen som fortalte meg da jeg sa ja til å bli ekspert. Da hadde jeg jo aldri lagt opp!

På sedvanlig vis er Kjetil Jansrud i det spøkefulle hjørnet når TV 2 besøker ham på sitt nye kontor i VM-byen Courchevel.

Det er snart gått et år siden han la skiene på hylla foran 10.000 tilskuere på Kvitfjell.

Liverpool-hymnen «You'll Never Walk Alone» runget over anlegget da alpinveteranen bøyde seg ned og kysset snøen før han ble tatt imot med blomster og klemmer.

Etter fem OL-medaljer, tre VM-medaljer og 23 seiere i verdenscupen fordelt på nesten 20 år som utøver i sporten han elsker, var det plutselig slutt.

– Det forandret livet mitt totalt, men på en god måte. Jeg holdt på i 20 år, og var veldig fornøyd med hvordan alt ble til slutt. Jeg var komfortabel med å legge opp, sier Jansrud.

Det nye

«Oi. Wow. Hva gjør jeg nå?»

Da vinter ble til vår, rakk 37-åringen å stille seg spørsmålene om hva framtiden ville bringe, men det gikk ikke lang tid før telefonene kom.

– Det har egentlig blitt overraskende mye jobb, sier han.

Foredrag om alpintkulturen til næringslivet er blitt én del av hans nye hverdag, men den mest fremtredende rollen har han fått på TV-skjermen i Viaplay.

Som én av mediehusets 24 medarbeidere under alpin-VM i de franske alpene, formidler Jansrud nå av sin kunnskap om sporten som har preget store deler av livet hans.

– Først og fremst er det veldig deilig. Det å våkne en utfor-dag, og vite at du må gi så avsindig gass om du skal ta medalje.. Jeg slipper de nervene og det presset, og det er jeg glad for. Rett og slett.

– Det finnes ikke i det vanlige liv

VM i Courchevel og Meribel er hans første mesterskap og langtur som ekspert. Kollegaenes entusiasme og lidenskap for å lage gode TV-sendinger tok ham på sengen.

– Jeg kjenner at jeg er imponert, forteller han.

– Det smitter, og gir meg litt nerver. Når det telles ned til sending kjenner jeg på at dette er vår konkurranse. Vi skal levere gode analyser, intervjuer og historier for dem som ser på.

Selv er han takknemlig for å få lov til å beholde nærheten til idretten.

– For det har vært et lite savn, innrømmer Jansrud.

– Ikke nødvendigvis skikjøringen, men miljøet. Den gruppen som er med Aleksander (Aamodt Kilde) og Adrian (Smiseth Sejersted), og bare dundrer avgårde med verdenscupseire i blikket.. Det finnes ikke i det vanlige liv.

Matforgiftet av Aamodt

Videre forteller han at de tidligere lagkameratene har vært snille med ham. For i alpinkulturen er man enten «inne» eller «ute».

Selv kunne han fyre seg opp over TV-ekspertene i sin aktive periode.

– Som utøver tok jeg meg veldig nær av at andre skulle pirke i ting jeg gjorde, eller mente noe om utstyret, for eksempel. Jeg tok det personlig, men som ekspert selv ser jeg at man er helt objektiv. Jeg har fått et helt annet syn på det, forklarer Jansrud.

Ved siden av ham i TV-studioet står en annen Kjetil. Selveste Kjetil André Aamodt, med 20 mesterskapsmedaljer, har lang fartstid som TV-ekspert etter at han la opp i 2007.

– Det har vært krevende å få inn en yngre, penere, kjekkere mann, som i tillegg er mye kjappere i kjeften enn meg. For et par dager siden prøvde jeg faktisk å matforgifte ham. Jeg måtte gjøre det for å få ham ned på jorden, men han døde heldigvis ikke, spøker Aamodt.

– Det var det du gikk for? spør Jansrud.

– Ja, du har egentlig levd lenge nok. Du har opplevd alt. Blitt verdensmester. Det er ikke så mye mer å hige etter, humrer Aamodt.

Ingen enveiskjøring

På TV 2s oppfølgingsspørsmål om hva «drapsforsøket» innebar, svarer 51-åringen kontant:

– Litt basselusk, så var han ute med én gang. Det er ikke noe problem å få satt ham ut av spill om jeg ønsker det!

Latteren sitter løst. På kort tid har Kjetil & Kjetil skapt en kul dynamikk i kommentatorbua, mener Jansrud.

– Vi har hver våre opplevelser av hva som skal til. Han kan tenke én ting, mens jeg kan sitte med en helt annen opplevelse. Det er ingen enveiskjøring.

Selv om han stortrives i ekspertrollen og blant gamle kjente i alpinmiljøet, var ønsket om mer tid med familien helt avgjørende for å legge lidenskapen til side.

Tre år etter at han fant lykken med Benedicte Isabel Mortensen, kom lille Frøya til verden i 2020.

Venter barn nummer to

I fjor sommer ga de nybakte foreldrene sitt «ja», etter å ha vært «hemmelig» forlovet i et år.

Og familielykken har fortsatt inn i det nye året.

– Et barn til er på vei, og det føles fantastisk, smiler han.

Da TV 2 møtte Jansrud for ett drøyt år siden siterte han Lasse Kjus på spøk: «To barn er mye, tre er umulig. Fire, da glemmer man dem igjen i grønnsaksdisken»

– Sånn sett er jeg halvveis til grønnsaksdisken nå, ler Jansrud, og fortsetter:

– Men det er kjempefint. Lykken i livet mitt er barn. Det er tut og kjør, masse å gjøre og hverdagene dundrer avgårde. Trodde man at tiden i alpinsirkuset gikk fort, så flyr dagene unna i familielivet. Det er fantastisk.

– I tillegg føler jeg at det har gitt meg idrettsgleden tilbake. Jeg ser på skøyter og ski på TV – i tillegg til alt det andre, som å lage middager og vaske klær. Jeg elsker det!