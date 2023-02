VM startet med en ordkrig mellom Sebastian Samuelsson og Johannes Thingnes Bø. Den ordkrigen blir nok ikke over med det første. Foto: Marte Christensen / TV2

Før VMs første medalje var utdelt var ordkrigen mellom Johannes Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson i gang.

Svensken, som i forkant av miksstafetten uttalte at han ikke var redd for Thingnes Bø, fikk smake sin egen medisin etter fiaskoen på standplass.

– Fortjent, var beskjeden fra Thingnes Bø.

– Kjekt å slenge dritt

– Jeg hadde regnet med at den kommentaren ville komme, sier Samuelsson til TV 2 dagen derpå.

Han ler, før han sier seg enig i Thingnes Bøs utspill.

Sebastian Samuelsson er vant med å være i rampelyset og synes det er ekstra kjekt når det er litt "krig" med de norske i media.

– Er man med på leken, må man tåle steken. Sånn er det.

– Så du lever godt med at fallhøyden er stor når du går så hardt ut før et renn?

– Sånn er det. Skal vi være ærlig, så vinner jo Johannes ofte. Så det er ofte jeg får ta stikkene tilbake i denne ordkrigen, smiler svensken.

Samuelsson understreker at det ikke er noen vonde følelser mellom de to skiskytterstjernene.

– Jeg tror vi begge to synes det er kjekt å slenge litt dritt i media. Så gjør vi det vi kan ute i sporet, og etterpå er vi gode venner.

Thingnes Bø trives godt i ordkrigen.

– Jeg står godt som en storebror for lillebror Sverige, jeg. Alltid den plagsomme lillebroren, som alltid blir slått, sier Thingnes Bø spøkefullt.

- Jeg står godt som en lillebror for Sverige, sier Johannes Thingnes Bø.

Hylles av Northug

Petter Northug hadde nok av ordkriger med svenskene i løpet av sin aktive karriere og hyller «konflikten» mellom Thingnes Bø og Samuelsson.

– Det er godt å se at det er andre som har tatt over den stafettpinnen, og så er det gledelig å se at det norske laget er i form, sier Northug og understreker:

– At det er litt intriger, litt meldinger frem og tilbake, det trenger publikum og det trenger sporten. Så det gleder et konkurransehjerte som har hatt mange fighter med Sverige.

TV 2-ekspert Petter Northug hyller drittslengingen mellom Norge og Sverige.

– Forskjellen på når Petter og «Sebbe» melder er at Petter vant hver gang. Det gjør jo ikke «Sebbe», skyter Thingnes Bø inn og ler.

– Han er en vi må se opp for

Tarjei Bø synes også bare godt om at det er litt meldinger frem og tilbake.

– «Sebbe» er en veldig fin fyr. Ofte når vi leser det han sier, så ser det veldig hardt ut. Men hvis du ser det på film, ser du at han som regel ler når han sier det.

Bø tror det er gode muligheter for at Samuelsson kan få grunn til å hovere litt utover i mesterskapet.

– Den knivingen liker vi. Vi kommer nok aldri dit som langrennsløperne med den norsk-svenske duellen der det var så tett ofte. Men «Sebbe» er en mann som holder et ekstremt høyt nivå, og en vi må se opp for. Det er ekstra kult hvis han melder litt og vi får de tøffe duellene, sier eldstebror Bø.