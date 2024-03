Kjæresten kom med advarsel før ny Lægreid-triumf

Det så ut til at seierskampen på lørdagens fellesstart i Holmenkollen skulle bli en duell mellom veteranene Tarjei Bø og Benedikt Doll.

Bø og Doll gikk inn sammen på siste skyting, og begge gikk på en sprekk. Mens Bø måtte ut på tre (!) strafferunder, ble det to bom for tyskeren.

SVIKTET: Det ble sprekk for Tarjei Bø på siste skyting. Det endte med tre bom. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det var dårlig, elendig og helt ubrukelig. Du får som fortjent, sier Tarjei Bø til TV 2.

– Jeg er veldig skuffet. Det var dårlig. Jeg skulle gjort det på nytt, men jeg får aldri den muligheten igjen. Det var kjedelig, sier storebror Bø.

Bø-sprekken inviterte konkurrentene bak inn i kampen. Sturla Holm Lægreid tok vare på muligheten, skjøt fullt hus og gikk ut i ledelse.

Lægreid ble jaktet av Jesper Nelin, men han klarte å holde svensken unna, og den norske skiskytterstjernen vant fellesstarten i Holmenkollen.

NY SEIER: Sturla Holm Lægreid står med to av to i Holmenkollen. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

– Det var stas og veldig gøy å få til. Det var skikkelig spennende også, sier Sturla Holm Lægreid til TV 2.



Han var også sterkest på fredagens normaldistanse.

– Jeg sa at jeg var fornøyd i går, men da sa kjæresten: «Nei, du er ikke fornøyd, for i VM var du fornøyd, og da mistet du litt piffen resten av mesterskapet». Jeg gjorde som hun sa, og det fungerte, sier Lægreid.

– Det var hun som fikk meg til ikke å legge beina høyt med en gang, men «fighte» nå som formen er god, sier han.

Benedikt Doll tok andreplassen, mens Jesper Nelin ble nummer tre.

PALLEN: Benedikt Doll (f.v.), Sturla Holm Lægreid og Jesper Nelin. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Tarjei Bø ble nest beste nordmann på sjuendeplass, tjue sekunder bak Lægreid, som kun hadde én bom fra første skyting.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer ti med fire bom.

– Jeg var utrolig nok i posisjon på slutten. Jeg hadde ikke troen da jeg sto sammen der med Sturla, som vant. Jeg har vært litt for dårlig i de situasjonene over hele linjen i år. Jeg har nølt litt, men i dag prøvde jeg å være alt annet enn nølene. Da ble jeg litt for mye på hugget, og jeg hadde ikke helt kontroll, så jeg må prøve å finne mellomtingen som jeg var så god på før, sier Sjåstad Christiansen til TV 2.

For Johannes Thingnes Bø ble det en tung fellesstart. Sammenlagtlederen i verdenscupen måtte ut på seks strafferunder og endte på 14. plass.

NEDTUR: Johannes Thingnes Bø slet på fellesstarten. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

– Jeg har en dårlig følelse. Det var et av mine svakeste skirenn. Alt gikk egentlig feil. Jeg følte meg tung i kroppen, og det var for dårlig på skytebanen, så det var et sliteløp, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Johannes Thingnes Bø leder verdenscupen sammenlagt med 49 poeng på storebror Tarjei Bø.