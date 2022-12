Kilde utenfor pallen – skuffet i Val Gardena

Rennet pågår fortsatt!

Aleksander Aamodt Kilde startet fartssesongen på best mulig måte med to seire, av to mulige, men i torsdagens utfor i italienske Val Gardena skuffet 30-åringen.

Kilde kjørte rett inn til en knapp ledelse fra startnummer sju, men hadde tapt mye tid i midtpartiet. Dermed ble Kilde dyttet lengre og lengre ned på resultatlisten etter hvert som konkurrentene kom i mål.

Kilde havnet til slutt på femteplass, 26 hundredeler bak østerrikske Vincent Kriechmayr. Han vant foran Marco Odermatt og Matthias Mayer.

Kilde slet med å finne gode svar på hvorfor det ikke gikk som ønsket i rennet.

– Det er så kort at man ikke har råd til å gjøre feil, spesielt i dag. Jeg får ikke med meg så mye fart, og det koster meg mye. Jeg er usikker på om målgangen var det lureste, som man ser så taper jeg et halvsekund her nede. Det må jeg rette opp til lørdag, sier Kilde i et intervju med Viaplay.

Han forklarer at han ikke kjørte i så høy hastighet som han ønsket.

– Jeg kjente det på kulene, at det ikke er den farten jeg er vant til.

Adrian Smistad Sejersted startet enormt godt og ledet ved første mellomtid, men mistet litt kontroll og kjørte inn til en foreløpig 16. plass.

Henrik Røa starter som nummer 48 og Markus Nordgaard Fossland er nummer 57.

Lørdag er det Super-G i Val Gardena.

Saken oppdateres.