Kilde-oppgjør: – Må ta en ordentlig runde

PÅ SYKEHUS: Aleksander Aamodt Kilde ble fraktet til sykehus med helikopter. Nå venter seks uker med gips for den norske alpinstjernen. Foto: Foto: Privat

Aleksander Aamodt Kilde (31) mener totalbelastningen er for stor. Det er spesielt én ting som får det til å bikke.

– Jeg ligger her, så det er vanskelig ikke å være enig.

Det sier Aleksander Aamodt Kilde til Viaplay fra sykesengen i Innsbruck i sitt første intervju etter at falt stygt i Wengen og ble hentet av helikopter.

Kilde sikter til kritikken som kom etter utforrennet.

Den sveitsiske stjernen Marco Odermatt mente det aldri måtte gjentas med tre fartsrenn på like mange dager.

– Jeg tror man må ta en ordentlig runde på det området, sier Kilde.



31-åringen mener totalpakken blir for stor.

– Det kan være at tre konkurransedager etter hverandre går, men hvis du ser på hele pakken: Det var to treninger, to nummer-trekninger og tre premieutdelinger også. Odermatt var med på alt det. Jeg var også det før jeg falt. I tillegg var jeg syk, sier den norske alpinstjernen.

Skrekkfall for Kilde

Kilde mener det blir for mye med kveldsprogram i tillegg.

– Premieutdelingen dagen før utforen startet klokken 19.00. Vi var ikke tilbake på hotellrommet før 15.30, så fra halv fire til sju er tiden vi har på å restituere, sier Kilde, før han fortsetter:

– Så er det mange tusen mennesker som står og «hyper» oss klokken sju kvelden før vi skal kjøre verdens lengste utfor. Du kan gjøre det regnestykket selv. Så er det to dager fri og rett til Kitzbühel, som har en av verdens farligste utforrenn, så man har et veldig tett program.