Kilde med maktdemonstrasjon – tok ny seier

Se superløpet i videovinduet øverst!

Aleksander Aamodt Kilde ser ut til å knuse konkurrentene i lørdagens utfor, og ligger på en foreløpig førsteplass i utforklassikeren i Kitzbühel.

Fra startnummer 14 kjørte han i mål til en soleklar ledelse med tiden 1:56:90. Lommedal-utøveren har 67 hundredeler foran franske Johan Clarey, som ligger på en foreløpig andreplass.

– Nå er det mye følelser. Vi har gravd dypt for å prestere og teamet gjør det mulig å vinne i dag. Det er en fantastisk følelse, helt ufattelig. Det å kjøre her er i seg selv helt rått og skummelt, så det å krysse målstreken og se grønne tall er noe av det villeste man gjør.

– Blir det noe feiring?

– Det blir litt party. Jeg tipper vi tar oss en god øl i dag og skåler for det, sier Aamodt Kilde med et stort smil.

– Vi har sett verdens beste utforkjører. Han viser alle andre hvordan Kitzbühel skal gjøres i 2023. Det har vært litt røffe dager, men når du er best i verden, klarer å finne roen og tar akkurat passe risiko så er han nesten uslåelig, sier Aksel Lund Svindal til TV 2.

Han fortsetter:

– I verdenscupen blir det ikke råere enn dette. Hvis han i tillegg tar VM på den måten han fortjener er dette en sesong som går inn i historiebøkene som en helt, helt vill sesong. Det er det uansett, men da har du toppet det.

Oppladningen til rennet var imidlertid ikke like hyggelig.

Torsdag brakk Aamodt Kilde fingeren, fredag krasjet han nesten i nettveggen og i tillegg falt lagkamerat Henrik Røa stygt og brakk beinet.

– I går kjente jeg at slike situasjoner vil man ikke komme opp i, med et ordentlig stygt fall på Henrik ble det en ordentlig trøkk på hele teamet.

Foto: Giovanni Auletta

– Best i verden

På NRKs sending slet Lund Svindal med å finne store nok ord.

– Hvem skal slå det her? Det er i så fall værgudene. Så lenge det holder seg stabilt, er ingen bedre. Han er best i verden. Ferdig snakket, sier Lund Svindal på NRKs sending.

Det har vært 17 norske seiere i de forskjellige disiplinene i Hahnenkamm-rennene, men en norsk utforkjører har aldri før vunnet lørdagsklassikeren i full løype fra toppen.

Den statistikken satte Aamodt Kilde en stopper for.

– Det løper og flyter veldig. Det har det gjort hele sesongen. Jeg har fantastisk utstyr, sponsorer og lagkamerater som støtter opp. Hånden er vond, men det er ikke farlig, så det er bare å legge fra seg på toppen og klinke til, sier Kilde til NRK.

– Må sprenge grenser

JUBEL: Aleksander Aamodt Kilde etter målgang. Foto: Leonhard Foeger.

Kilde høster skryt, også fra konkurrentene.

– Han er virkelig god denne sesongen. For å slå ham må man ha et meget godt renn og ta risiko. Gratulerer til Kilde som tar seieren hjem, igjen, sier Dominik Paris til TV 2.

Han endte som nummer 14, rett bak Adrian Smiseth Sejersted.

– Er han verdens beste?

– Akkurat nå, ja. Han har et veldig godt toppnivå, og man må virkelig sprenge grenser for å slå ham, sier Paris.

Nest beste norske

Også lagkompis Sejersted hyller Aamodt Kilde.

– Det er fortjent. Han og Vincent Kriechmayr er i en egen klasse i år, så vi andre har mye å lære. Det er stort, sier Sejersted til TV 2.

Selv er han svært skuffet over eget renn.

– Det er norsk jubeldag, men egen innsats er irriterende. Jeg merket med en gang jeg gikk over kanten at jeg gikk for langt ned, sier 28-åringen.

Tidligere på dagen tok Kajsa Vickhoff Lie en sensasjonell andreplass etter skadeavbrekket som har holdt henne ute i 1,5 år. Ragnhild Mowinckel ble nummer fire, kun ett hundredel fra pallen.