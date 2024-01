Kilde etter skrekkfallet: – Mistet noen nerver

– Beinet er lappet sammen. Kuttet er dypt og nesten ned i beinet. Da jeg gikk i nettet, kuttet jeg leggen og mistet mye blod, sier Kilde til Viaplay.

Det er første gang 31-åringen snakker etter at han falt stygt i lørdagens utforrenn i Wengen. Nordmannen ble fraktet med helikopter til et sykehus i Bern.

KRAFTIG SMELL: For Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Privat

– Jeg har mistet noen nerver, men de motoriske nervene er heldigvis intakt. Det er litt nerveskader som man trenger å bruke tid på. Det er det som er alvorlig med det hele, sier Kilde til Viaplay.

Foto: Privat

Fartskjøreren fra Lommedalen ble operert for kuttet i foten lørdag kveld. Landslagslege Marc Jacob Strauss fortalte dagen etter at Kilde fikk skulderen ut av ledd og et kutt i leggen.

– Ting skjer veldig fort i utfor. Jeg husker at jeg knakk sammen i nest siste sving. Jeg faller og får ekstremt vondt i skulderen. Så husker jeg lite, husker ingenting. Jeg har fått en trøkk i hode, og forsøker å kutte ut lyd, sier Kilde.

TV 2 og andre medier har ønsket et intervju med 31-åringen. Det er viktig for ham at intervjuet med Viaplay blir delt med alle.



Skrekkfall for Kilde

– Jeg har absolutt følt meg bedre, men etter forholdene har jeg det bra. Jeg er tatt veldig godt hånd om, og akkurat nå befinner jeg meg i Innsbruck, hvor jeg får god mat og oppfølging.

– Jeg er fortsatt under befaring, så vi prøver å finne ut av litt ting. Skulderen har vi nå tatt bilder av og fått en diagnose på, så den blir operert i morgen, sier Kilde.



STOR STØTTE: Kjæresten Mikaela Shiffrin. Foto: Privat

Søndag kom beskjeden om at resten av sesongen ryker for Kilde, men han skal tilbake i bakken.

– Akkurat nå har jeg lagt bort tanken av å komme veldig raskt tilbake, det blir vanskelig, men jeg er en positiv fyr som liker en utfordring. Jeg tar den på strak arm, jeg, sier Kilde.

Aleksander Aamodt Kilde på sykehuset Foto: Foto: Privat

– Jeg har ikke brukket noe, bank i bordet. Det kunne selvfølgelig vært verre, men det er definitivt en omfattende greie, sier fartskjøreren fra Lommedalen.



Etter Mikaela Shiffrins seier i Flachau tirsdag, klarte ikke amerikaneren å holde tårene tilbake etter tøffe dager sammen med kjæresten.

– De siste dagene har jeg virkelig ikke følt meg bra, og nå vil jeg bare ringe Aleks, sa Shiffrin.