Kastet våpenet i raseri – dette sier Bjørndalen om straff

Quentin Fillon Maillet var på skuddhold til sin første pallplass for sesongen, men på sisterunden ble han først hentet inn, deretter gått ifra av Vebjørn Sørum og Johannes Dale-Skjevdal.

Etter målgang var den franske skiskytterstjernen tydelig forbannet. Først kastet han stavene, mens han ropte ut noen franske gloser.

Deretter kastet han våpenet ned i snøen. Se video av situasjonen nedover i saken.

– Jeg var veldig skuffet etter rennet for jeg tapte kanskje min første seier, i hvert fall pallplass for sesongen. Jeg var veldig sint mot slutten av løpet, forteller Fillon Maillet til TV 2.



– Når du vinner, deler du gleden. Noen ganger er det vanskelig å holde sinnet inne, erkjenner franskmannen.



Bjørndalen: – Bør slippe straff

I desember fikk Sturla Holm Lægreid startnekt etter å ha avfyrt et vådeskudd på hotellet. I ettertid har det vært mye oppmerksomhet rundt våpensikkerhet.

Lægreid fortalte i et intervju med TV 2 etter hendelsen at IBU skulle se på hvilken straff han eller laget eventuelt skulle få, samt hvorvidt man skal gjøre en rutineendring på utøvernes våpenhåndtering.

Med Lægreids vådeskudd kun noen måneder tilbake i tid, vekket TV-bildene av en rasende Fillon Maillet som kastet våpenet oppsikt.

– Det er nok kasting nå, sier Fillon Maillet til TV 2.



– Han var fryktelig forbanna, og Fillon Maillet har et temperament. Han er en rå skiskytter på sitt beste og nå var han så sinna på utstyret sitt, respekterte det ikke og kastet det vekk, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen og utdyper.



SINT: - Noen ganger er det vanskelig å holde sinnet inne, sier Quentin Fillon Maillet. Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

– Jeg forstår det. Når du har sjanse til å bli nummer to, og så blir du rett og slett pisset på av nordmenn i glistrekk. Det er en fryktelig opplevelse når du gjør ditt livs løp.



Bjørndalen mener Fillon Maillet bør slippe straff.

– Det er ikke veldig pent, men våpenet er tomt og tatt ifra hverandre. Så jeg synes det er greit. Det er ikke sånn det skal være, men jeg synes ikke han skal få noen straff på grunn av det.



– Tapte for mye tid



Fillon Maillet skjøt 20 av 20 treff på søndagens fellesstart og det var tydelig at det var i sporet franskmannen hadde problemer.

– Det var forferdelig. Jeg følte allerede på den første runden at jeg ikke hadde så god glid. Men jeg ville ikke tenke så mye på det og holdt fokus på skytebanen, forteller Fillon Maillet.



Johannes Thingnes Bø har sympati med konkurrenten.

– Jeg har aldri sett så dårlige ski som franskmennene hadde. Det er ikke bra å kaste børsa, men jeg kan forstå frustrasjonen. Jeg tok igjen en strafferunde på Jacquelin på 500 meter etter skyting, det sier litt, sier Thingnes Bø.



TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen mener Fillon Maillet bør slippe straff. Foto: Beate Oma Dahle

– Målet var å skyte feilfritt og fort, så jeg er veldig fornøyd med det. Det ble en perfekt dag på skytebanen.



Men det ble det ikke i løypa.

– Jeg klarte å holde meg i teten, men jeg tapte for mye tid nedover og brukte for mye energi oppover. Jeg stolte på at armene mine ville gjøre jobben på sisterunden for å ende på pallen, men det gikk ikke, sier Fillon Maillet oppgitt.



Men raseriet hadde avtatt da TV 2 snakket med franskmannen.

– Hele det franske laget jobber hardt for å bli best, for å ha de beste skiene og ha best gli. Noen ganger har vi gode ski, i dag hadde vi ikke det. Men vi vinner og taper sammen, sier Fillon Maillet med et smil.