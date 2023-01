Karlsson om kollapsen: – Følte meg som en rotte

Frida Karlsson kollapset etter den avsluttende etappen av Tour de Ski søndag. Nå forteller hun om sin opplevelse av episoden:

– Jeg ble redd. Jeg kjente ikke armer og bein, sier Frida Karlsson til Expressen.

På spørsmål fra TV 2, utdyper Karlsson:

– Jeg blir så klart litt redd liksom, for situasjonen. Men jeg vet at det ikke er veldig farlig. Jeg står jo på beina her nå liksom.

– Men er det sunt, dette her?

– Toppidrett er ikke sunt. Det er ikke sunt, nei.

Nå skal Tour de Ski-seieren feires, og svensken er i godt humør etter triumfen. På spørsmål om hvordan det skal feires, svarer hun:

– Jeg skal prøve å ikke bli bevisstløs i kveld i alle fall!

SEIERSGLIS: Frida Karlsson vant Tour de Ski for første gang. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Følte meg som en rotte

Karlsson sier hun ikke var ved bevissthet etter målgang. Hun husker ikke de siste meterne.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg kjente allerede etter at jeg var ferdig i går at jeg var svimmel.

– Jeg følte meg som en rotte. Jeg følte meg ikke bra. Jeg husker ikke så mye fra det, men jeg ble frisk med litt blåbærsuppe, legger hun til.

Karlsson måtte ha medisinsk hjelp etter målgang. Hun fikk oksygenmaske på seg før hun ble båret ut. Hun ble liggende lenge i målområdet etter at hun fullførte etappen.

– Jeg har opplevd dette før, men det er fortsatt ekkelt. Jeg blir også redd. Jeg husker ikke de siste hundre meterne før mål, sier Karlsson.

Søndagens etappe opp monsterbakken var første gang 23-åringen har gått opp alpinbakken Alpe Cermis.

– Takk og god natt

Også Aftonbladet har snakket med Karlsson om kollapsen.

– Jeg fikk noen indikasjoner i går, og jeg begynte å kjenne at dette er en tour. I dag var det virkelig takk og god natt. Jeg er så himla stolt over at jeg klarte å ta meg til mål og vinne, sier Karlsson.

Karlsson vant Tour de Ski som første svenske siden 2008.

KOLLAPS: Frida Karlsson fikk tilsyn av medisinsk personell etter målgang på den avsluttende Tour de Ski-etappen. Foto: MARCO BERTORELLO

Medaljeseremonien foregikk uten Karlsson til stede, noe som fikk TV 2s langrennsekspert Petter Northug til å reagere.

– Noe av det første jeg sa da jeg våknet, var «Når er prisutdelingen?» Det hadde vært rart å legge meg på båren på pallen, sier Karlsson.