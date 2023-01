Verdenscupen i Ruhpolding ser du på TV 2 Direkte og Play. Fredagens herrestafett ser du fra kl.14.00!

Ingen kunne gjøre noe med Lisa Vittozzi som var suveren på 15 kilometeren i Ruhpolding. Med 20 av 20 treff tok italieneren en suveren seier.

Noen pallplass ble det ikke på de norske, men både Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland, som begge fikk 19 av 20 treff viste at de er i rute til VM som er en knapp måned unna.

Tandrevold endte på 7. plass, Røiseland på plassen bak.

Tandrevold: – Kanskje styggeste ordene jeg har sagt

Men akkurat den ene bommen føltes bittert for Ingrid Landmark Tandrevold. For på siste skyting kjempet hun for alvor om pallplass, men det aller siste skuddet for dagen fikk hun ikke ned.

– Akkurat nå er jeg ikke i mitt beste humør. Jeg skulle gjerne stått der med et treff mer, sier Tandrevold til TV 2.

– Hva skjer på det siste skuddet?

Her ryker pallplassen:

– Jeg prøver å være offensiv og å skyte raske skudd. Så merker jeg at jeg får mindre og mindre kontroll, og da stopper jeg opp og tar et pust ekstra. Så klarer jeg ikke å vente det millisekundet lenge nok. Av og til er skiskyting en drittsport.

– Hva gikk igjennom hodet ditt da det siste skuddet ikke gikk inn?

– Jeg er glad for at jeg står og skyter motsatt vei fra de andre og har ansiktet vekk fra kamera, for det var vel kanskje de styggeste ordene jeg har sagt på TV. Det var kun min egen feil, men man blir jo irritert av det også.

Tandrevold beskriver formen i løypa som «helt grei».

Ingrid Landmark Tandrevold kjempet om pallplass på 15 kilometeren. Foto: Marte Cristensen / TV 2

– Det var en helt OK dag, og jeg prøvde å ha fokus på skytebanen mest mulig. Så var det vel helt middels. Jeg har ikke sett så mye på resultatlista, jeg måtte roe meg litt ned først, sier Tandrevold.

Etter to normaldistanser denne sesongen står Tandrevold med 39 av 40 treff.

– Det er bare å hylle, utbryter TV 2s ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Røiseland i rute

Røiseland, som gikk sin første 15 kilometer siden OL i Beijing, bommet på den andre liggende skytingen. Men 19 av 20 treff kunne hun være godt fornøyd med.

– Det var litt kjipt med det liggende skuddet, men resten av skytingen er jeg veldig godt fornøyd med, sier Røiseland til TV 2.

Marte Olsbu Røiseland viste at hun er i gang etter et langt sykdomsfravær. Foto: Marte Cristensen / TV 2

– Jeg må gå noen konkurranser, for jeg trenger det. Jeg er dårligere trent enn alle konkurrentene mine uti der, men jeg må bare bite tennene sammen, fortsetter Røiseland og understreker at det alt i alt ble en god opplevelse på normaldistanse:

– Jeg tror jeg fortsatt har fremgang, og jeg tror jeg er bedre enn jeg var i Pokljuka. Jeg tar med meg et veldig godt løp, skyter 19 treff og kjemper virkelig i sporet. Det er ikke bare gode resultater som er viktig, men også gode opplevelser, sier Røiseland med et smil.

Øvrige norske resultater:

13. Karoline Knotten, 1 bom

38. Ragnhild Femsteinevik, 4 bom

44. Ida Lien, 4 bom

50. Maren Kirkeeide, 3 bom







