Kan bli kø-kaos for Klæbo: – Sover heldigvis godt i bilen

MALBORGHETTO (TV 2): Etter medaljeseremoniene i Kranjska Gora venter i utgangspunktet ikke en altfor lang biltur for Johannes Høsflot til nabolandet Italia. Men det kan bli køkaos.

Mens hopperne har valgt å bosette seg i Kranjska Gora i Slovenia, rundt ti minutters kjøretur fra VM-arenaen i Planica, har langrennsleiren valgt å bosette i den lille byen Malborghetto over grensen til Italia.

I utgangspunktet må Johannes Høsflot Klæbo og de øvrige medaljehåpene i langrennsporet dermed belage seg på en kjøretur på mellom 30 og 35 minutter til VM-løypene på den slovenske siden i Planica.

Det er imidlertid ventet tusenvis av tilskuere til ski-VM, og flesteparten blir fraktet opp i fjellene i egen bil eller buss. Og spesielt på kveldstid kan det bli mye trafikk på veiene, noe som ofte fører til kø.

Medaljeseremoniene i VM skal avholdes hver kveld i Kranjska Gora klokken i 20.23. Erfaringsmessig sliter arrangørene med å holde disse tidene, og med flere hundre fans på medaljeseremonien kan det bli kø-kaos når Klæbo skal hjem til hotellet i Malborghetto på kveldstid.

– Vi vet jo ikke hvordan det blir rundt konkurransene, for vi er ikke kommet i gang enda, men før det startet har det gått fint å komme seg frem og tilbake. Det har vært bra logistikk så langt, med rundt 25 minutter i bil frem og tilbake til stadion. Men det er klart det er jo 25 minutter jeg helst skulle vært foruten, innrømmer Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.

Før han innrømmer:

– Det ideelle hadde jo vært å bodd fem minutter fra arena, det hadde alle sagt. Men fordelen med å bo der vi bor på hotellet i Italia, er at vi har fem minutter kjøring til treningsløyper, og slipper å forholde oss til åpningstider i løypen på stadion og sånne ting. Så det er fordeler og ulemper.

Klæbo er fullstendig klar over at det etter medaljeseremoniene i Kranjska Gora kan bli noen sene kvelder. Med mange biler og busser på de trange veiene gjennom fjellandsbyene i italienske Trevisio kan det fort gå en time og halvannen å komme seg tilbake til hotellet for Norges største gullhåp.

– Sover godt i bilen

Men 26-åringen hevder etter beste evne at dette er noe han ikke bekymrer seg for.

– Det er del av gamet. Heldigvis er jeg god til å sove i bilen. Så er det jo ikke sikkert at jeg skal på medaljeseremoni, gliser Klæbo, uten at vi helt tror ham.

– Men er jeg så heldig å få være med på en medaljeseremoni, så sover jeg godt i bilen, forsikrer gullkandidaten på seks distanser i VM.

Lagkamerat Pål Golberg forteller at han har opplevd verre tilstander med tanke på logistikk enn det som er tilfellet i Planica-VM.

– Ja, hvis man ser på belastningen i OL i fjor, så var den mye større. Og i VM i 2021 tok det oss fem minutter til og fra stadion, med ingen presse eller publikum omtrent. Så dette her er vel mer normalen, mener Golberg.

KLAGER IKKE: Pål Golberg på pressetreff med langrenn sprint i Malborghetto. Foto: Terje Pedersen

– Kryr jo ikke akkurat av hoteller i nærheten

Han vil ikke kritisere de logistikkansvarlige i Skiforbundet for hotellbookingen i Italia.

– Vi får bo for oss selv her og ivareta smittevern og ha det rolig mellom slagene. Vi trenger ikke å dra til stadion hver dag, men mitt håp er jo å komme seg dit i fem dager. Alt i alt var nok dette den beste løsningen, men det er klart, stedet er jo det det er. Det kryr jo ikke akkurat av hoteller i nærheten av skistadion, poengterer han.

– Det kan bli noen sene kvelder etter medaljeseremoniene?

– Vel, det er jo et ønske jeg har da om å delta der. Hvis det skjer, må jeg jo bare dra, så det vil nødvendigvis ikke ta så mye energi som det å dra å trene og sånt, mener Golberg.

VMs første medaljeseremoni avholdes for øvrig i Kranjska Gora fredag kveld klokken 20.23. Dersom arrangøreren lykkes med å holde tidsplanen, vel og merke.